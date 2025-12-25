¿Qué día cerrarán los centros de salud este fin de año en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Al igual que este 25 de diciembre, ocho centros de salud de la capital permanecerán cerrados el 1 de enero por motivo de las festividades de fin de año, informó la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central . No obstante, las clínicas periféricas sí brindarán atención las 24 horas del día.

De acuerdo con el comunicado, los centros de salud no ofrecerán atención el 1 de enero, mientras que algunos establecimientos abrirán de manera parcial los días 31 de diciembre y 2 de enero, en un horario especial de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Las autoridades sanitarias detallaron que los centros que atenderán en ese horario reducido son Alonso Suazo, Villa Adela, El Chile y Pedregal, ubicados en distintos puntos del Distrito Central.

Asimismo, se suman a la atención parcial los centros de salud 3 de Mayo, El Manchén, Zambrano y El Carrizal, los cuales ofrecerán únicamente servicios básicos durante la jornada matutina establecida.

La Región Metropolitana reiteró que esta medida busca permitir al personal de salud compartir con sus familias durante las festividades, sin dejar completamente desprotegida a la población capitalina.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sin embargo, se aclaró que todos los establecimientos de salud del Distrito Central permanecerán cerrados el 1 de enero, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las disposiciones necesarias.