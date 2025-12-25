¿Qué día cerrarán los centros de salud este fin de año en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Al igual que este 25 de diciembre, ocho centros de salud de la capital permanecerán cerrados el 1 de enero por motivo de las festividades de fin de año, informó la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central . No obstante, las clínicas periféricas sí brindarán atención las 24 horas del día.
De acuerdo con el comunicado, los centros de salud no ofrecerán atención el 1 de enero, mientras que algunos establecimientos abrirán de manera parcial los días 31 de diciembre y 2 de enero, en un horario especial de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
Las autoridades sanitarias detallaron que los centros que atenderán en ese horario reducido son Alonso Suazo, Villa Adela, El Chile y Pedregal, ubicados en distintos puntos del Distrito Central.
Asimismo, se suman a la atención parcial los centros de salud 3 de Mayo, El Manchén, Zambrano y El Carrizal, los cuales ofrecerán únicamente servicios básicos durante la jornada matutina establecida.
La Región Metropolitana reiteró que esta medida busca permitir al personal de salud compartir con sus familias durante las festividades, sin dejar completamente desprotegida a la población capitalina.
Sin embargo, se aclaró que todos los establecimientos de salud del Distrito Central permanecerán cerrados el 1 de enero, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las disposiciones necesarias.
Ante esta situación, las autoridades informaron que las clínicas periféricas de El Hato, El Sitio y Belén mantendrán sus servicios de atención las 24 horas, los siete días de la semana, durante toda la temporada de fin de año.
Estos centros periféricos se convierten en la principal alternativa para la atención médica inmediata, especialmente para casos de emergencia o situaciones que no pueden esperar hasta la reapertura de los centros regulares.
La Región Metropolitana del Distrito Central recordó a la ciudadanía que, en caso de emergencias mayores, los hospitales públicos del país continuarán funcionando conforme a sus protocolos habituales.
Por otra parte, las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a planificar con anticipación cualquier atención médica durante los días festivos, a fin de evitar contratiempos.