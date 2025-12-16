Remodelan las salas odontológicas en las clínicas periféricas del Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras.- La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) inauguró la primera fase del programa de remodelación de las salas odontológicas en las clínicas periféricas. Este martes, las autoridades habilitaron el Centro Especializado de Odontología de la clínica periférica uno, ubicada en el barrio Abajo de Tegucigalpa. La obra contempló la infraestructura total de diez clínicas odontológicas, que incluyó el cambio de techos, cielo falso, pisos y mobiliario, así como trabajos de pintura, sustitución de puertas, renovación de la tubería hidrosanitaria, polarización de ventanas y adecuación del sistema eléctrico.

También se adquirió nuevo equipo odontológico como ser: diez sillas dentales de última generación, equipos de rayos X dentales, sistema de radiografía digital para adultos y pediátrico, compresores individuales por cada clínica, lo que permitirá mayor precisión y eficiencia en los procedimientos odontológicos. "La inversión es de 16 millones de lempiras, son 14 millones en todo lo que tiene ver con remodelación y hay otros valores que el Seguro Social esta haciendo en insumos y otros elementos", dijo Samuel Zelaya, integrante de la junta interventora.

Las autoridades indicaron que con la remodelación y ampliación de los servicios se proyecta una atención de 3,500 a 4,000 pacientes al mes, previo a la intervención se atendían a 1,500 derechohabientes mensualmente. Esta modernización permitirá realizar procedimientos con mayor seguridad, precisión y comodidad, elevando la calidad del servicio odontológico. Las autoridades informaron que este martes inició la remodelación de las clínicas de odontología de las clínicas periféricas ubicadas en el colonia Santa Fe y en la colonia Kennedy.