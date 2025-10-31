Remodelarán y equiparán el área de odontología del IHSS

El proyecto abarca el centro piloto en Tegucigalpa, así como las clínicas periféricas No. 2 (Santa Fe) y No. 3 (Kennedy), la Clínica Regional de Santa Rosa de Copán, Villanueva y el Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, En Cortés.

La iniciativa incluye la instalación de 18 unidades dentales, compresores de aire médico, equipos de rayos X digitales y mobiliario clínico especializado. Además, digitalizarán estudios diagnósticos para agilizar la atención a los pacientes.

Tegucigalpa, Honduras-. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) presentó este 31 de octubre un proyecto de remodelación y equipamiento de sus áreas de odontología en diferentes centros a nivel nacional, con una inversión aproximada de 12.5 millones de lempiras.

El objetivo de la remodelación es aumentar la cobertura de los servicios odontológicos y mejorar la capacidad de atención en los centros mencionados.

Según los planes del proyecto, se espera que la capacidad de atención se incremente en aproximadamente un 60% y permita atender a más pacientes de manera más rápida y eficiente.

Además, el proyecto fue coordinado por la Dirección Médica Nacional y la Gerencia de Ingeniería Biomédica del IHSS, encargadas de supervisar la instalación de equipos y la adecuación de los espacios clínicos.

Durante la presentación del proyecto estuvo presente la ministra de la Secretaría de Salud (Sesal), Carla Paredes, junto a autoridades del instituto. Sin embargo, no se reveló el grado de avance en las obras de remodelación ni el tiempo estimado para su finalización.

La remodelación incluye áreas para procedimientos quirúrgicos y convencionales, con estándares técnicos para su funcionamiento. Se espera que la renovación contribuya a reducir tiempos de espera y facilite la atención odontológica en distintos departamentos del país.