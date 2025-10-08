En el caso de la meta de inmunización para sarampión, el funcionario afirmó que antes era de 170 mil y ahora baja a 141 mil niños. Es decir, la meta cayó en 17.06 puntos porcentuales.

El galeno argumentó que con el censo poblacional de 2013, la meta de vacunación en menores de un año era de 170 mil —la misma que mostró EL HERALDO Plus en el reportaje "Vacunación infantil en Honduras se desploma del 90% al 35% en 2025" —, pero con la nueva proyección baja a 135 mil. Esto significa que hubo una reducción del 20.59% en la meta proyectada.

Entonces "lo hicimos con el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Estadísticas, entes rectores en esta materia, hemos ajustado las nuevas proyecciones poblacionales en una mesa de trabajo", aseguró.

Tal como adelantó este rotativo, Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) analizaba actualizar la cifra. Este miércoles lo confirmó el subsecretario de Salud, Brian Erazo, quien dijo que detectaron que desde 2018 habían en promedio 5,800 nacimientos menos cada año.

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​Luego de los reportajes de EL HERALDO Plus, a partir de cifras oficiales, en los que se evidenciaba la baja en la vacunación infantil en Honduras, la Secretaría de Salud anunció que redujo la meta de inmunización en menores de un año.

Este rotativo evidenció que en 2017 la cobertura de vacunación infantil alcanzaba el 90%, pero hasta mayo de 2025 cayó al 35%.

El análisis se basó en las proyecciones facilitadas por la misma Secretaría de Salud a través de la solicitud de información pública SOL-SDS-5206-2025, que aglutina información desde 2017 hasta mayo de 2025.

Pese a que la información fue compartida por Salud (a través del Portal de Transparencia), las autoridades afirmaron que se trataba de datos erróneos y reafirmaron que ellos ya habían "ajustado las nuevas proyecciones".

En el análisis, este equipo analizó la cobertura desde 2017 hasta mediados de 2025 en cinco vacunas dirigidas a los menores de 12 meses: polio, rotavirus, pentavalente, neumococo y SRP (sarampión, la rubéola y la parotiditis).

El porcentaje de cobertura de inmunización para 2017 en las cinco vacunas pasaba en 90%, pero para 2023 cayó a un poco más del 70% y hasta mayo de 2025 apenas se cubrió un tercio de la meta establecida.

"Si seguimos trabajando con datos erróneos, así como lo hicieron estas notas tendenciosas (refiriéndose a los reportajes de EL HERALDO Plus) nos van a dar distintos porcentajes ", aseguró, refiriéndose a la información compartida por ellos mismos a través de una solicitud de información.

Incluso, este rotativo entrevistó en agosto a Xiomara Erazo, directora del PAI, quien recalcó la debilidad de Salud en torno a las proyecciones, porque trabajaban con cifras del censo de 2013.

El 7 de octubre, en diálogo con La Prensa, la funcionaria repitió lo mismo, esta vez asegurando que "nos reunimos con el Instituto Nacional de Estadística, que es quien proporciona los datos oficiales, y el último censo lo tienen desde el 2013.

No tienen programado a corto plazo un nuevo censo poblacional. Con esto, las proyecciones se van debilitando estadísticamente, pues se contempla que después de cinco años las proyecciones se debilitan".

Al igual que el subsecretario de Salud, la directora del PAI reconoció que lo que Entonces se hizo un análisis junto con el Registro Nacional de las Personas y otras instancias para poder determinar la población más cercana a la realidad.

"Estamos ya trabajando con la población de acuerdo a los niños inscritos en el Registro de las Personas y con ello se hizo el cálculo de coberturas. Eso nos da un dato más cercano a a la realidad", recalcó.

Las declaraciones de ambos expertos evidencian que las proyecciones de Salud estaban alejadas de la realidad. Incluso, este equipo evidenció que esa era una de las causas para que la cobertura de vacunación en muchos municipios superara el 100%, pero también para que en otros saliera demasiado baja.

En ese contexto, el subsecretario de Salud justificó que con las proyecciones actualizadas, "tenemos 12 de las 20 regiones sanitarias con un porcentaje de vacunación a agosto en más de un 90%, luego tenemos cuatro regiones sanitarias con un porcentaje de vacunación de 85 a 89%, y únicamente tenemos cuatro regiones sanitarias, que allí sí hacemos un llamado a la población para redoblar esfuerzos, y que lo hemos estado haciendo, con cifras de menos del 80%".