Secretaría de Salud baja meta de vacunación infantil: De 170 mil pasó a 135 mil

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b>Luego de los reportajes de EL HERALDO Plus, a partir de cifras oficiales, en los que se evidenciaba la baja en la vacunación infantil en Honduras, la Secretaría de Salud anunció que redujo la meta de<b> inmunización en menores de un año.</b>Tal como adelantó este rotativo, Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) analizaba actualizar la cifra. Este miércoles lo confirmó el subsecretario de Salud, Brian Erazo, quien dijo que detectaron que desde 2018 habían en promedio 5,800 nacimientos menos cada año.Entonces "lo hicimos con el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Estadísticas, entes rectores en esta materia, hemos ajustado las nuevas proyecciones poblacionales en una mesa de trabajo", aseguró.El galeno argumentó que con el censo poblacional de 2013, la meta de vacunación en menores de un año era de 170 mil —la misma que mostró EL HERALDO Plus en el reportaje <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/data/vacunacion-infantil-honduras-crisis-centros-salud-hospitales-GC27613036" target="_blank">"Vacunación infantil en Honduras se desploma del 90% al 35% en 2025"</a>—, pero con la nueva proyección baja a 135 mil. Esto significa que hubo una reducción del 20.59% en la meta proyectada.En el caso de la meta de inmunización para sarampión, el funcionario afirmó que antes era de 170 mil y ahora baja a 141 mil niños. Es decir, la meta cayó en 17.06 puntos porcentuales.