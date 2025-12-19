Comercio y la economía son impulsados por las remesas

Tegucigalpa, Honduras.-Los 11,000 millones de dólares, que se convirtieron en un ingreso récord al país en remesas, impulsaron el consumo de bienes y servicios y permitió que la economía de Honduras cierre 2025, con crecimiento superior al de muchos países de América Latina. Con esa inyección de divisas aportadas por más de un millón de connacionales en el exterior, Honduras y tres economías de Centroamérica concluyen el año con un desempeño económico que supera el crecimiento regional, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, publicado a mediados de diciembre por la Cepal, proyecta que Costa Rica cerrará el año con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4%, Guatemala con 3.9%, Honduras con 3.8% y Panamá con 3.8%. En tanto, El Salvador y Nicaragua registrarán una expansión de 3.5%, cada uno. En contraste, la Cepal estima que el PIB regional de América Latina crecerá 2.4% en 2025 y de 2.3% en 2026, tasas que completarán una secuencia de cuatro años con porcentajes cercanos al 2.3%. Este comportamiento confirma que "la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer". Uno de los principales factores que impulsó la economía hondureña en 2025 es el consumo privado, potenciado por el ingreso sin precedentes de 11,105.7 millones de dólares en remesas, procedentes en su mayoría de Estados Unidos.