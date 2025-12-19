Oposición asegura que Comisión Permanente carece de validez jurídica

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la espera por la declaratoria oficial de resultados en el escenario postelectoral, diputados de oposición cuestionan la legalidad de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo. Argumentan que dicha instancia carece de sustento legal, por lo que no está facultada para intervenir en temas electorales.

Desde la oposición, diversos parlamentarios señalaron que la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional es improcedente, al igual que cualquier resolución que esta adopte, ya que está conformada mayoritariamente por miembros del partido oficialista o afines a este.

El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, aseguró que “es totalmente ilegal y no tiene razón de ser”, en referencia a la reciente conformación de dicha comisión. Según explicó, un total de 74 diputados autoconvocados aprobaron la extensión del período de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 20 de enero.

Lara argumentó que, mientras el Congreso se mantenga en sesiones ordinarias, no corresponde la instalación de una Comisión Permanente.

“La Comisión Permanente es totalmente ilegal y no tiene razón de ser, ya que los 74 diputados autoconvocados ampliamos el período de sesiones ordinarias del primero de noviembre al 20 de enero”, reiteró el parlamentario liberal.