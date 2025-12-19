Oposición asegura que Comisión Permanente carece de validez jurídica

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la espera por la declaratoria oficial de resultados en el escenario postelectoral, diputados de oposición cuestionan la legalidad de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo. Argumentan que dicha instancia carece de sustento legal, por lo que no está facultada para intervenir en temas electorales.
Desde la oposición, diversos parlamentarios señalaron que la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional es improcedente, al igual que cualquier resolución que esta adopte, ya que está conformada mayoritariamente por miembros del partido oficialista o afines a este.
El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, aseguró que “es totalmente ilegal y no tiene razón de ser”, en referencia a la reciente conformación de dicha comisión. Según explicó, un total de 74 diputados autoconvocados aprobaron la extensión del período de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 20 de enero.
Lara argumentó que, mientras el Congreso se mantenga en sesiones ordinarias, no corresponde la instalación de una Comisión Permanente.
“La Comisión Permanente es totalmente ilegal y no tiene razón de ser, ya que los 74 diputados autoconvocados ampliamos el período de sesiones ordinarias del primero de noviembre al 20 de enero”, reiteró el parlamentario liberal.
Sobre la declaratoria de resultados, se subrayó que el Congreso Nacional deberá asumir las medidas necesarias para respaldar y dar validez a la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), recalcando que este organismo es el único facultado legalmente para oficializar los resultados de las elecciones generales.
Conforme a la ley, el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para emitir la declaratoria oficial, mientras continúa el escrutinio especial de más de 2,700 actas que presentan inconsistencias, previo al trámite de impugnaciones correspondientes.
“El pleno en octubre fue el que extendió el período legislativo, y todo lo que haga la Comisión Permanente está fuera de la ley. Como hemos visto, en ningún momento han actuado acorde a las necesidades del pueblo hondureño”, reprochó Claudia Ramírez, diputada del Partido Liberal.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano aseguró que "este Congreso empezó ilegal hace cuatro años, y hoy al final de su período después de ser el Congreso más mal evaluado el peor de la historia, viene a terminar ilegal no le basto todas las ilegalidades que cometió. No está autorizado por el pleno, no tiene la atribución para poder decir que es lo que corresponde, no se puede boicotear el proceso".