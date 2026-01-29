Real Madrid busca técnico: El candidato más fuerte ya conoce bien a Kylian Mbappé

Real Madrid viene de sufrir un duro golpe en Champions League y ya comienzan a pedir la salida de Arbeloa. El técnico que se perfila para poder tomar el timón del equipo merengue.
Álvaro Arbeloa no ha podido apagar las llamas que consumen al Real Madrid. Tras tomar el puesto de Xabi Alonso desde el pasado 12 de enero, todos sabíamos que no sería nada fácil que el nuevo entrenador pudiera solucionar la crisis del equipo.
El conjunto merengue atraviesa una irregularidad inmensa, producto del proyecto deportivo que se derrumbó con la directiva y la decisión de sacar a Xabi de su cargo para dárselo a un Arbeloa que venía de dirigir al Castilla.
La eliminación frente al modesto Albacete en la Copa del Rey y dos semanas más tarde la dura caída contra ante Benfica en Lisboa, cambia drásticamente el panorama de lo que se asoma y en el club ven todo negativo.
Esa derrota de ayer en la última jornada de la fase regular de la Champions League dejó al Real Madrid fuera de los octavos de final y ahora tendrá que disputar un repechaje para intentar seguir con vida en el torneo.
Sin embargo, en la 'Casa Blanca' parece que hay decisiones inflexibles y que Arbeloa solo estará de forma interina, es una de ellas. El técnico parecía que daba con tecla tras superar la eliminación en Copa, pero la realidad es que el equipo continúa por los suelos.
El objetivo de Real Madrid es que Arbeloa tenga el semestre menos traumático posible, aunque ya se complicó en la Champions y en LaLiga ven de líder al Barcelona. Es por ello, que la directiva ya piensa en un DT con más experiencia y capacidad.
Jurgen Klopp, Enzo Maresca y José Mourinho fueron algunos de los nombres que aparecieron en la mesa desde que la entidad anunció el adiós de Xabi para luego confirmar el salto de Arbeloa al primer equipo.
Sin embargo, el elegido internamente por la cúpula madridista sería Unai Emery. El entrenador vasco actualmente dirige al Aston Villa de la Premier League y esta temporada no lo está haciendo nada mal.
La información fue publicada por Sky Sports y luego confirmada por distintos medios ingleses. Según el citado medio, altos directivos del Real Madrid se contactaron con Emery hace unos días para saber su situación contractual en Aston Villa y trasladarle que es uno de los candidatos para tomar el banquillo.
Desde el Santiago Bernabéu están impresionados con el trabajo de Emery en Aston Villa: formando un equipo competitivo, siendo un rival duro en la Premier, liderando la Europa League junto con el Lyony potenciando constantemente a su plantilla.
Respecto a la Premier, se han disputado 23 jornadas y los 'Villanos' marchan en la tercera posición con 46 puntos, la misma cantidad que tiene el Manchester City en el segundo puesto, y Arsenal es líder con 50.
Pero su salida del club no será sencilla. El Aston Villa tiene depositada toda su confianza en el DT, ya que en 2024 extendió su contrato por cinco temporadas, hasta junio del 2029, siendo uno de los mejores pagados del plantel.
Emery, de 54 años, cuenta con una tremenda carrera como entrenador, dirigiendo a equipos como Sevilla, Villarreal, Valencia, Arsenal y Paris Saint-Germain, donde tuvo que lidiar con estrellas como Neymar y Mbappé.
Entre sus grandes logros destaca que ha sido el técnico más ganador en toda la historia de la Europa League: tres con el Sevilla de forma consecutiva y una con el Villarreal en 2021.
Emery ha ganado un total de nueve títulos en su carrera como entrenador. En su etapa por el PSG conquistó la Liga francesa, Copa y Supercopa de Francia. Ya dirigió a Mbappé en París y tendría la posibilidad de repetir la historia en la capital española.