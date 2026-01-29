Benzemá se siente insultado por oferta de renovación de Al-Ittihad y se niega a jugar partido

Karim Benzemá no ha ocultado su molestia con la liga de Arabia Saudita luego de la oferta para renovar su contrato con Al-Ittihad y por lo que no ha estado en su último partido
Karim Benzemá se fue al fútbol de Arabia Saudita en el 2023 luego de 14 años en las filas del Real Madrid. El delantero francés fichó por el Al-Ittihad Jeddah Club.
En ese momento el delantero francés firmó un contrato por tres años con Al Ittihad, finalizando en junio del 2026.
Benzemá ganó todo en el Real Madrid, llegó al equipo de Arabia Saudí como el referente, es un verdadero goleador el francés.
Ahora bien, con respecto a su futuro, todo indica que será fuera del Al Ittihad, ya que le han hecho la primer propuesta de renovación y no le ha parecido para nada.
"Es verdad que tengo ofertas de Europa. Necesito analizarlo todo, elegir con calma y ver dónde me siento mejor", dijo Karim Benzema en noviembre pasado.
Es algo de lo que analiza bien el delantero francés ya que la oferta que le ha lanzado la liga árabe, quien es la que decide los fichajes no los clubes, porque lo que le han propuesto no le ha parecido para nada.
El contrato que le ha lanzado la liga de Arabia Saudita a Karim Benzemá es la misma por la cual fichó en el 2023, sin ningún cambio, por lo que para el francés es "ridículo e insultante"
Para Benzemá esto no puede ser, ya que en su última campaña ha anotado 16 goles en 21 partidos con Al Ittihad, además de ello, son los vigentes campeones de Arabia Saudita.
Karim Benzemá cobra unos 100 millones de euros por temporada con el Al Ittihad y esperaba tener un anumento por lo que ha representado para el club en sus tres años.
Luego de la oferta a Benzemá, el jugador se ha mostrado rebelde y no estuvo ni entre los suplentes en el partido de Al Ittihad contra Al-Fated.
El director deportivo del Al Ittihad, Ramon Planes, es optimista con su continuidad: "Está motivado para quedarse, ha visto que es un proyecto serio, con buenos jugadores, y quiere jugar varios años más".
Una situación similar es la que vive su compañero y compatriota, N'Golo Kanté. El mediocampista de 34 años también termina contrato en junio y aún no ha podido cerrar su renovación, por lo que podría quedar libre.
El periodista Fabrizio Romano informó que Kanté tendría ofertas para regresar a Europa, precisamente del Fenerbahce turco. De hecho, ambas partes ya tendrían un acuerdo personal para que el futbolista recale en este mismo mercado de invierno y solo faltaría negociar su traspaso con Al Ittihad.
El vigente campeón de Arabia se quedaría sin dos de sus principales figuras en un lapso de seis meses. Kanté apunta a Turquía y Benzema valora marcharse tras conocer la oferta de renovación.
Benzema sola ha jugado en tres clubes profesionales a lo largo de su carrera: Olympique de Lyon, Real Madrid y Al-Ittihad. En Francia siguen soñando con su vuelta.