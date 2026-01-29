Remodelación estadio Nacional: Así avanza la construcción del centro comercial y fecha final

El estadio Nacional va luciendo poco a poco sus mejores galas y aquí te mostramos los avances de lo que será el nuevo centro comercial.
La remodelación del Estadio Nacional “Chelato Uclés” en Tegucigalpa forma parte de un ambicioso plan de modernización impulsado por CONDEPOR.
Uno de los ejes principales del proyecto es la construcción de un moderno centro comercial dentro del estadio, que avanza a buen ritmo y ya entró en su última etapa de construcción en enero de 2026.
Esta obra es histórica para Honduras, ya que será el primer estadio del país que tendrá un mall integrado en su estructura.
El centro comercial estará ubicado principalmente bajo las graderías del sector de Sol Centro, conectando con las localidades de Sol Sur y Sol Norte.
El proyecto comercial contempla 53 locales, distribuidos en dos niveles: 35 en el primer nivel y 18 en el segundo, con accesos directos desde la gradería.
La inversión total destinada a esta tercera etapa de la remodelación, que incluye el mall, graderías y otros trabajos, es de aproximadamente 70 millones de lempiras. Así lucirá ya terminado.
Además del centro comercial, el proyecto incluyó la instalación de al menos 5,000 nuevas butacas en el sector de Sol Este para mejorar la comodidad de los aficionados.
También se contempla la construcción de un estacionamiento para alrededor de 250 vehículos, lo que facilitará el acceso y mejorará la movilidad en días de evento.
La remodelación considera estructuras climatizadas y servicios modernos, incluyendo áreas que funcionarán los 365 días del año, más allá de los días de partido.
Los espacios comerciales están pensados para incluir tiendas oficiales de clubes y productos relacionados, con exclusividad para equipos como Olimpia, Motagua y la Selección de Honduras.
Las obras del centro comercial han mostrado un avance visible y estructural, con locales prácticamente finalizados listos para alquilar y comenzar operaciones.
Esta fase de remodelación total espera ser inaugurada a finales de 2026.
Cabe recordar que los trabajos también incluyeron otras mejoras como refuerzo del cerco perimetral, techado parcial y una fachada renovada que elevará la estética del estadio.
La obra forma parte de un proceso integral que empezó con la instalación de grama híbrida y renovación de graderías más antiguas en años anteriores.
La remodelación total del estadio busca transformar el Nacional en un recinto moderno de primer mundo, con instalaciones deportivas y comerciales que generen ingresos continuos para su mantenimiento.