Teófimo López vs Shakur Stevenson: ¿cuánto dinero se llevará el ganador de la pelea?

Estos dos pugilistas han venido demostrando su poder en sus puños. No es para menos, son campeones de títulos mundiales del boxeo.

Nueva York, Estados Unidos .- Este sábado 31 de enero se viene una de las mejores peleas en lo que corresponde al inicio del año 2026. Teófimo López se enfrenta ante Shakur Stevenson por la categoría de Peso Superligero de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y el cinturón de la revista The Ring.

Ambos ya se conocen, López es un boxeador agresivo, con un fuerte derechazo. Mientras que Stevenson tiene una gran defensa, muy técnico en su boxeo, maneja el ritmo de las peleas. Por lo que muchos se preguntan ¿cuánto dinero ganará el que se lleve la pelea?

Ahora se enfrentan por la categoría de las 140 libras. Un peso que ya conoce bien Teófimo López , en donde ya tiene seis peleas, mientras que Shakur Stevenson sube de nivel para este combate, llega de la ganar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) de Peso Ligero.

El boxeador de sangre hondureña llega con 23 peleas disputadas, de las cuales ha ganado 13 por nocaut y una derrota que fue contra George Kambosos Jr. en 2020, perdiendo todos los cinturones en Peso Ligero. Luego subió a la Superligero, donde ya derrotó a Pedro Campa, Sandor Martin, Josh Taylor, Jamaine Ortiz, Steve Claggett y Arnold Barboza Jr.

Por su parte Ash-Shakur Nafi-Shahid Stevenson, de 28 años de edad, llega de la categoría de Peso Ligero, donde derrotó a Edwin de los Santos, Artem Harutyunya, Josh Padley y William Zepeda, campeón dea WBC. Tiene como marca 21 peleas, ganando todas, diez de ellas por nocaut y 11 por decisión.

Marcas por la cual pueden sentarse a pedir buenas sumas para enfrentarse en un cuadrilátero. López llega de ganar entre cinco a siete millones de dólares en su última pelea que fue contra Arnold Barboza Jr. en Times Square. Mientras que Stevenson un poco más bajo, una marca que oscila entre tres a cinco.

Para esta pelea ha subido. Hay que tener claro que para ello hay factores claves que tiene que tener la pelea. Una de ella es el porcentaje de ingresos por PPV (Pago por visión), los bonos comerciales y la garantía contractual, sumando un total entre 15 a 25 millones de dólares.

Por lo que se estima que el ganador del combate en el Madison Square Garden se llevaría la suma entre ocho a diez millones de $ ya con bonos y el perdedor se quedaría con cuatro a seis millones de $.