Teófimo López vs Shakur Stevenson: Hora, canal dónde ver la pelea y título que disputan

Nueva York, Estados Unidos.- Se viene una de las mejores peleas en el inicio del 2026. Teófimo López se enfrenta ante Shakur Stevenson en el Madison Square Garden por el título de peso superliero de la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y el el campeonato de la revista The Ring.

El boxeador de sangre hondureño regresa al cuadrilátero casi nueve meses después, luego de haber derrotado al estadounidense Arnold Barboza Jr en una pelea realizada en Times Square en un ring montado en el centro de la ciudad.

Mientras que Stevenson de 28 años de edad su último combate fue el 12 de julio del pasado año, a quien se impuso y lo derrotó por decisión unánime a William Zepeda, donde retuvo el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

Esta será la primera vez que estos boxeadores se enfrenten, una pelea que se viene pidiendo desde el 2019 y ahora es una realidad, pone más emoción porque van por un título mundial.

Shakur Stevenson llega invicto a este combate, un récord de 24 peleas de las cuales 11 de ellas las ha ganado por nocaut. Mientras que Teófimo López acumula 23 disputas, 13 las ganó po KO y con una derrota.

López ganó el título de la Organización Mundial de Boxeo desde el 13 de agosto del 2022 cuando derrotó al mexicano Pedro Campa. Luego superó al español Sandor Martin, el escocés Josh Taylor, el estadounidense Jamaine Ortiz, el canadiense Steve Claggett y el último a Barboza Jr.