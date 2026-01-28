¿Qué dice la denuncia presentada en contra del tiktoker "Supremo"?

El tiktoker hondureño explicó en redes sociales que le "toca enfrentar la ley y seguir los pasos al pie de la letra", tras una denuncia presentada por "racismo"
Fue a través de su cuenta de Facebook donde Lester Cardona, conocido en redes como “Supremo”, publicó el documento que presentó el denunciante, en el que se le acusa de presunta incitación a la discriminación y tratos degradantes. ¿Qué dice la denuncia formal?
El día martes -27 de enero- el abogado Kelvin S. Martínez Bonilla presentó la denuncia donde aseguró actuar también como víctima y ofendido, debido a que las expresiones del tiktoker habrían atentado contra su dignidad y derechos como afrodescendiente.
El documento fue presentado ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, siendo atendido por el fiscal Orlin Barahona, donde se menciona que "Supremo" tuvo un trato racista en un video publicado.
Semanas anteriores, en un video de Lester se volvió viral, un exempleado de él acudió a solicitarle trabajo, y Supremo le dijo: “Perrito, ustedes los morenos son pícaros”, el cual tuvo una reacción negativa por parte de la comunidad Garífuna, tras otras "bromas".
La denuncia explica que "en dicha ocasión, creó y difundió contenido audiovisual donde utiliza a otro ciudadano de la etnia Garífuna, a quien trata públicamente como "mascota", incitándolo a realizar comportamientos animalizados ("actuar como mono") para el entretenimiento de su audiencia".
Agrega que "este hecho demuestra que el denunciado posee una fijación con la deshumanización de las personas afrodescendientes, reduciéndolas a objetos de burla, lo cual constituye un trato degradante violatorio a la Dignidad Humana (Art. 59 Constitución)".
Continúa: "De manera textual y categórica, el denunciado manifestó: "Es que el problema es que vos sos negro", estableciendo la raza como la causal del rechazo. Acto seguido sentenció: "Yo no contrato negros".
"Para agravar la incitación al odio, justificó su discriminación utilizando estereotipos criminales, afirmando: "No me gusta tener negros en mi equipo" y "Los negros son pícaros", se lee en la denuncia.
"Esta conducta encuadra en la incitación a la discriminación (Art. 213 CP) y violación al derecho al trabajo sin discriminación (Convenio 111 OIT)", concluye el documento presentado el 27 de enero.
El denunciante sostiene que estos mensajes, compartidos públicamente de forma reiterada, podrían constituir incitación a la discriminación.
Sin embargo, el creador de contenido aseguró no ser racista y explicó que algunos comentarios hacia sus amigos de la comunidad, usando términos como “chele” o “moreno”, no tenían intención de ofender, pero reconoció la necesidad de enfrentar la denuncia y colaborar con la ley.
Supremo también pidió públicamente disculpas a la comunidad Garífuna: “Lo hice en son de broma, sin ningún afán de ofenderlos. Si se fijan, mi tono de piel es oscurito y yo he sufrido bullying toda mi vida por mi piel”, mencionó en el video.