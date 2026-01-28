La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación

La relación entre la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg ha terminado después de dos años.
La separación se confirmó tras la publicación de un video en redes sociales que desató especulaciones entre los seguidores de ambas figuras del entretenimiento.
El martes pasado, la actriz Majida Issa compartió un clip en sus plataformas digitales donde aparecía bailando con la leyenda: "Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026... pero me llegaron refuerzos".
Segundos después, Villalobos se une al video con un abrazo, confirmando indirectamente su nuevo estado civil.
Las especulaciones de los seguidores encontraron respaldo en la información proporcionada por fuentes cercanas a la pareja, quienes confirmaron que la separación ocurrió hace varios meses.
Desde entonces, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre los motivos que llevaron al final de su historia de amor.
La última celebración pública de la pareja tuvo lugar el 1 de octubre de 2025, cuando conmemoraron su segundo aniversario. Oldenburg compartió entonces un mensaje en sus redes sociales: "Hoy celebramos un año más de risas, complicidad, orgullo y admiración... ¡¡Feliz aniversario mi vida!! Te amo demasiado".
El presentador añadió: "¡¡¡Qué privilegio compartir mis días contigo, verte crecer y acompañarte en cada logro, y gracias a ustedes por tanto cariño, los queremos!!!"
A finales de octubre, la pareja realizó un viaje por Europa que incluyó una parada en Roma. Villalobos cumplió así un anhelo personal al llevar a su madre en este recorrido, compartiendo con sus seguidores imágenes que mostraban la complicidad entre ella y Oldenburg. Estas fueron las últimas publicaciones en las que el presentador apareció junto a la actriz.
Desde noviembre, los indicios de distanciamiento se hicieron más evidentes. Villalobos asistió sola a la alfombra roja del upfront de Telemundo ese mes, y durante las festividades de fin de año no compartió fotografías junto a Oldenburg, quien tampoco apareció en sus publicaciones navideñas.
Ambos continuaron enfocados en sus respectivos compromisos profesionales. Villalobos mantiene una activa carrera en la televisión hispana, mientras que Oldenburg se desempeña como presentador en diversos proyectos audiovisuales.
La pareja había mantenido una relación discreta pero visible en redes sociales, donde ocasionalmente compartían momentos de su vida en común. El viaje a Roma representó uno de los episodios más significativos de su noviazgo, especialmente por el gesto de Villalobos de incluir a su madre en la experiencia.