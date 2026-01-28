  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación

La separación fue confirmada después de que la actriz colombiana apareciera en un video junto a Majida Issa donde ambas se declaraban solteras para este 2026

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 11:53
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
1 de 12

La relación entre la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg ha terminado después de dos años.

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
2 de 12

La separación se confirmó tras la publicación de un video en redes sociales que desató especulaciones entre los seguidores de ambas figuras del entretenimiento.

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
3 de 12

El martes pasado, la actriz Majida Issa compartió un clip en sus plataformas digitales donde aparecía bailando con la leyenda: "Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026... pero me llegaron refuerzos".

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
4 de 12

Segundos después, Villalobos se une al video con un abrazo, confirmando indirectamente su nuevo estado civil.

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
5 de 12

Las especulaciones de los seguidores encontraron respaldo en la información proporcionada por fuentes cercanas a la pareja, quienes confirmaron que la separación ocurrió hace varios meses.

Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
6 de 12

Desde entonces, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre los motivos que llevaron al final de su historia de amor.

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
7 de 12

La última celebración pública de la pareja tuvo lugar el 1 de octubre de 2025, cuando conmemoraron su segundo aniversario. Oldenburg compartió entonces un mensaje en sus redes sociales: "Hoy celebramos un año más de risas, complicidad, orgullo y admiración... ¡¡Feliz aniversario mi vida!! Te amo demasiado".

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
8 de 12

El presentador añadió: "¡¡¡Qué privilegio compartir mis días contigo, verte crecer y acompañarte en cada logro, y gracias a ustedes por tanto cariño, los queremos!!!"

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
9 de 12

A finales de octubre, la pareja realizó un viaje por Europa que incluyó una parada en Roma. Villalobos cumplió así un anhelo personal al llevar a su madre en este recorrido, compartiendo con sus seguidores imágenes que mostraban la complicidad entre ella y Oldenburg. Estas fueron las últimas publicaciones en las que el presentador apareció junto a la actriz.

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
10 de 12

Desde noviembre, los indicios de distanciamiento se hicieron más evidentes. Villalobos asistió sola a la alfombra roja del upfront de Telemundo ese mes, y durante las festividades de fin de año no compartió fotografías junto a Oldenburg, quien tampoco apareció en sus publicaciones navideñas.

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
11 de 12

Ambos continuaron enfocados en sus respectivos compromisos profesionales. Villalobos mantiene una activa carrera en la televisión hispana, mientras que Oldenburg se desempeña como presentador en diversos proyectos audiovisuales.

 Foto: Instagram
La razón del fin de romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg tras dos años de relación
12 de 12

La pareja había mantenido una relación discreta pero visible en redes sociales, donde ocasionalmente compartían momentos de su vida en común. El viaje a Roma representó uno de los episodios más significativos de su noviazgo, especialmente por el gesto de Villalobos de incluir a su madre en la experiencia.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos