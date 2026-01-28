Denuncian al tiktoker “Supremo” ante el Ministerio Público ¿La razón?

El creador de contenido hondureño Lester Cardona, conocido en redes como “Supremo”, enfrenta una denuncia presentada ante el Ministerio Público por parte de un miembro la comunidad Garífuna. Esto dice la denuncia:
La acción legal fue interpuesta por el abogado Kelvin S. Martínez Bonilla, quien aseguró actuar también como víctima y ofendido, debido a que las expresiones del tiktoker habrían atentado contra su dignidad y derechos como afrodescendiente.
Según el documento presentado ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, las expresiones de Supremo se difundieron a través de un video en redes sociales y fueron consideradas ofensivas, excluyentes y racistas.
Lo anterior surge luego de un video que se volvió viral, en el que un exempleado del creador de contenido acudió a solicitarle trabajo.
En el video, Supremo le dijo: “Perrito, ustedes los morenos son pícaros”, justificando sus palabras en supuestos robos de contenido en sus publicaciones.
El denunciante sostiene que estos mensajes, compartidos públicamente de forma reiterada, podrían constituir incitación a la discriminación.
La denuncia menciona textualmente que Lester Cardona manifestó: "Es que el problema es que vos sos negro", estableciendo la raza como la causal del rechazo. Acto seguido sentenció: "Yo no contrato negros". Para agravar la incitación al odio, justificó su discriminación utilizando estereotipos criminales, afirmando: "No me gusta tener negros en mi equipo" y "Los negros son pícaros".
En respuesta, Supremo compartió un video en su cuenta de Instagram, intentando aclarar la situación y asegurando que todo se trató de un show para redes sociales, aunque admitió que la viralización del material provocó la reacción negativa de la comunidad Garífuna.
Supremo también pidió públicamente disculpas a la comunidad Garífuna: “Lo hice en son de broma, sin ningún afán de ofenderlos. Si se fijan, mi tono de piel es oscurito y yo he sufrido bullying toda mi vida por mi piel”, mencionó en el video.
El creador de contenido aseguró no ser racista y explicó que algunos comentarios hacia sus amigos de la comunidad, usando términos como “chele” o “moreno”, no tenían intención de ofender, pero reconoció la necesidad de enfrentar la denuncia y colaborar con la ley.
"Bueno, me toca enfrentar la ley. Nunca he tenido problemas con la ley y siempre he tratado de respetarla. Pero ya veo que la comunidad la agarró conmigo, aunque también los voy a denunciar por decirme 'Chumagu' y 'Ladino'. Aquí ellos son más racistas que uno. Me toca enfrentar la ley y seguir los pasos al pie de la letra", explicó.
La Fiscalía confirmó que la denuncia fue recibida formalmente el 27 de enero de 2026, y que el expediente ya fue admitido para su revisión e investigación.