¿Con quién se reunió Nasry Asfura en su primer día de gobierno?

Tegucigalpa, Honduras.- En su primer día al frente del Ejecutivo, el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, sostuvo una serie de reuniones estratégicas con figuras que asumirán responsabilidades clave en el nuevo gobierno y otras que lo guiarán por el camino de la fe durante esta nueva etapa.
Uno de los primeros pasos del mandatario fue reunirse con las autoridades que estarán a cargo de secretarías fundamentales para el desarrollo del país, entre ellas el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización; la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En el caso de Gobernación, Justicia y Descentralización, Asfura juramentó a Sulmy Ortéz como viceministra del despacho.
Mientras tanto, en la Secretaría de Finanzas quedó al frente Emilio Hernández Hércules y, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue juramentada Mireya Agüero Corrales.
Estas designaciones se realizaron poco después de que Asfura fuera juramentado como presidente de la República, oficializando así a algunos de los primeros integrantes de su gabinete.
Posteriormente, el mandatario invitó al padre Carlo Magno Núñez a Casa Presidencial para que bendijera las instalaciones como símbolo de un nuevo inicio en el gobierno hondureño.
El sacerdote recorrió los pasillos de Casa Presidencial rociándolos con agua bendita y, al finalizar, se llevó a cabo una oración en la que participaron el presidente Nasry Asfura, su esposa Lissette del Cid y el padre Carlo Magno, tomados de las manos.
Con estas acciones, Asfura marcó el inicio de su gestión, combinando definiciones administrativas con un acto simbólico de fe, dando paso formal a su gobierno para los próximos cuatro años.
Asfura no ha anunciado nuevas reuniones con otras personalidades del mundo político, sin embargo, se espera que en las próximas horas se den a conocer los pasos que seguirá dando el nuevo gobierno.