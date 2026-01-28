¿Con quién se reunió Nasry Asfura en su primer día de gobierno?

Tegucigalpa, Honduras.- En su primer día al frente del Ejecutivo, el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, sostuvo una serie de reuniones estratégicas con figuras que asumirán responsabilidades clave en el nuevo gobierno y otras que lo guiarán por el camino de la fe durante esta nueva etapa.

Uno de los primeros pasos del mandatario fue reunirse con las autoridades que estarán a cargo de secretarías fundamentales para el desarrollo del país, entre ellas el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización; la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el caso de Gobernación, Justicia y Descentralización, Asfura juramentó a Sulmy Ortéz como viceministra del despacho.