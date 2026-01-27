Gobierno oficializa parte del nuevo gabinete de Nasry Asfura para el período 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno del presidente Nasry Asfura oficializó este martes la conformación de algunos funcionarios del gabinete para el período 2026-2030, en una jornada que se extendió por varias horas y en la que continuaron los nombramientos de ministros, viceministros, directores y funcionarios de alto nivel, según informó el recién designado secretario de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta.
“Ha sido una jornada extensa, de mucho trabajo. El presidente sigue juramentando ministros, viceministros, secretarios de Estado, directores y gerentes”, expresó Argueta al detallar el primer bloque de designaciones confirmadas por Casa Presidencial.
Entre los primeros nombramientos destacan Sulmy Yamileth Ortez Maldonado como subsecretaria en Gobernación, Justicia y Descentralización; Mireya del Carmen Agüero de Corrales en la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Emilio Enrique Hércules al frente de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, Juan Carlos García fue designado secretario de la Presidencia e Ivette Arely Argueta asumió la Secretaría de Educación.
Aníbal Alberto Ehrler fue nombrado como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); Fernando Vásquez como viceministro de Transporte; Sulema Esmeralda Bustillo como gerente administrativa de la SIT; Allen Santiago López como secretario general de la SIT; María Eugenia Núñez viceministra de Obras Públicas; y Ricardo José Godoy como director de la Dirección General de Conservación Vial.
En el área migratoria y civil, Carlos Eduardo Cordero Montoya quedó como director del Instituto Nacional de Migración (INM), con María Fernanda Casasola como subdirectora; y María Jimena Casasola como directora general del Servicio Civil. En aduanas, fue nombrado Marco Tulio Aguilar como director de la Administración Aduanera de Honduras.
Otros nombramientos clave incluyen a Gerardo Fajardo como secretario asesor financiero de Casa Presidencial; José Augusto Argueta como secretario de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial; Luis Alonso Castro como secretario privado; Armando Vinicio Valdés como subcomisionado de Condepor; Estela Escobar como directora de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil; Andrés de Jesús Ehrler como secretario de Turismo; y Tania Lorena Castillo como subsecretaria de Planificación, Gestión e Inversión de la Secretaría de Turismo.
Por último, se confirmó el nombramiento del doctor en Economía, Roberto Fernando Lagos, como presidente del Banco Central de Honduras (BCH), uno de los cargos más estratégicos para la política económica del país.
Argueta señaló que el gobierno mantendrá una postura abierta frente a la prensa, aunque advirtió que no responderán ataques políticos.
“Vamos a hablar poco, pero vamos a hacer mucho por este país. Siempre habrá un canal abierto para ustedes y datos verificables”, afirmó.
Entre los cargos de relevancia que están pendientes a nombrar está la Secretaría de Seguridad y Salud.
Revisión del presupuesto y reducción del gasto
Por su parte, el nuevo secretario de Finanzas, Emilio Hércules, aseguró que la administración Asfura actuará con responsabilidad fiscal y anunció una revisión profunda del presupuesto nacional.
“Vamos a actuar con toda la responsabilidad fiscal que merece la situación actual del país, cuidando cada uno de los recursos del pueblo hondureño”, expresó el funcionario.
Hércules adelantó que se trabaja en una reducción del gasto, especialmente en el gasto corriente, y en una revisión de las finanzas públicas, con énfasis en la deuda flotante heredada del gobierno anterior.
“Esto va a crear un efecto que debemos cubrir y saldar con proveedores y contratistas del Estado, algo normal en los procesos de transición, pero que requiere atención inmediata”, explicó.
Asimismo, informó que ya iniciaron acercamientos con organismos multilaterales como el Banco Mundial, BID, BCIE y el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de acceder a apoyo presupuestario.
“En febrero estaremos recibiendo la visita del Fondo Monetario Internacional, que sostendrá reuniones con el presidente, el Banco Central, la Secretaría de Finanzas y otros sectores”, detalló.
El funcionario agregó que una de las prioridades inmediatas será atender la mora quirúrgica, que supera los 16 mil pacientes, además de impulsar proyectos de infraestructura y mantenimiento vial a nivel nacional. También confirmó que se buscará dotar de independencia al Banco Central de Honduras (BCH).
El nuevo presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, aseguró que su gestión se basará en la transparencia, el rigor técnico y la clara separación entre política fiscal y monetaria.
“El ministro de Finanzas se encarga de la política fiscal y del endeudamiento; yo me encargo de la política monetaria y crediticia. El Banco Central no es un banco de crecimiento, es un banco que mide el crecimiento”, puntualizó.
Lagos afirmó que no se ocultarán cifras ni análisis y que las decisiones se basarán en datos reales. “En la cifra correcta y en el detalle se encuentran las soluciones, no en narrativas”, señaló.
El titular del BCH también informó que el gobierno inició el proceso para que Honduras retorne al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), un trámite que tomará entre dos y tres meses, y anunció el regreso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como aliado técnico en áreas financieras y regulatorias.
Finalmente, se refirió al tema del tipo de cambio y las reservas internacionales, recordando que Honduras es una economía pequeña y abierta.
“El Banco Central debe salvaguardar las reservas internacionales, especialmente ante compromisos como el bono soberano de 700 millones de dólares que vence el próximo año”, concluyó.