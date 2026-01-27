Gobierno oficializa parte del nuevo gabinete de Nasry Asfura para el período 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno del presidente Nasry Asfura oficializó este martes la conformación de algunos funcionarios del gabinete para el período 2026-2030, en una jornada que se extendió por varias horas y en la que continuaron los nombramientos de ministros, viceministros, directores y funcionarios de alto nivel, según informó el recién designado secretario de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta.

“Ha sido una jornada extensa, de mucho trabajo. El presidente sigue juramentando ministros, viceministros, secretarios de Estado, directores y gerentes”, expresó Argueta al detallar el primer bloque de designaciones confirmadas por Casa Presidencial.

Entre los primeros nombramientos destacan Sulmy Yamileth Ortez Maldonado como subsecretaria en Gobernación, Justicia y Descentralización; Mireya del Carmen Agüero de Corrales en la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Emilio Enrique Hércules al frente de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, Juan Carlos García fue designado secretario de la Presidencia e Ivette Arely Argueta asumió la Secretaría de Educación.

Aníbal Alberto Ehrler fue nombrado como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT); Fernando Vásquez como viceministro de Transporte; Sulema Esmeralda Bustillo como gerente administrativa de la SIT; Allen Santiago López como secretario general de la SIT; María Eugenia Núñez viceministra de Obras Públicas; y Ricardo José Godoy como director de la Dirección General de Conservación Vial.

En el área migratoria y civil, Carlos Eduardo Cordero Montoya quedó como director del Instituto Nacional de Migración (INM), con María Fernanda Casasola como subdirectora; y María Jimena Casasola como directora general del Servicio Civil. En aduanas, fue nombrado Marco Tulio Aguilar como director de la Administración Aduanera de Honduras.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Otros nombramientos clave incluyen a Gerardo Fajardo como secretario asesor financiero de Casa Presidencial; José Augusto Argueta como secretario de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial; Luis Alonso Castro como secretario privado; Armando Vinicio Valdés como subcomisionado de Condepor; Estela Escobar como directora de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil; Andrés de Jesús Ehrler como secretario de Turismo; y Tania Lorena Castillo como subsecretaria de Planificación, Gestión e Inversión de la Secretaría de Turismo.

Por último, se confirmó el nombramiento del doctor en Economía, Roberto Fernando Lagos, como presidente del Banco Central de Honduras (BCH), uno de los cargos más estratégicos para la política económica del país.

Argueta señaló que el gobierno mantendrá una postura abierta frente a la prensa, aunque advirtió que no responderán ataques políticos.

“Vamos a hablar poco, pero vamos a hacer mucho por este país. Siempre habrá un canal abierto para ustedes y datos verificables”, afirmó.

Entre los cargos de relevancia que están pendientes a nombrar está la Secretaría de Seguridad y Salud.