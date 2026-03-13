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FF AA combaten siete incendios forestales en distintas zonas del país

Las Fuerzas Armadas de Honduras participaron en el combate de siete incendios forestales registrados en distintas zonas del país, entre ellos uno que continúa activo en El Hatillo

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 14:25
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