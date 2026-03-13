Dormir bien, vivir mejor: el secreto de una vida saludable que los hondureños no deben ignorar

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras, donde la rutina diaria parece correr más rápido que los relojes, muchas personas sacrifican horas de sueño sin medir las consecuencias. Sin embargo, dormir bien no es un lujo: es una necesidad vital.
Cada noche, mientras descansamos, nuestro cuerpo y cerebro trabajan en silencio: consolidan la memoria, fortalecen defensas y regulan funciones esenciales. Este Día Mundial del Sueño, bajo el lema “Dormir bien, vivir mejor”, especialistas como la doctora Nancy Villatoro, neuróloga y subespecialista en Medicina del Sueño, nos recuerdan que priorizar el descanso es un acto de salud que impacta directamente en nuestra calidad de vida.
El sueño insuficiente o de mala calidad no solo nos deja cansados; altera procesos fundamentales y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, ansiedad y depresión.
En la vida cotidiana de los hondureños, los largos horarios laborales, el estrés, el tráfico y el uso constante de dispositivos electrónicos han reducido el tiempo de descanso, haciendo que dormir menos de lo necesario se perciba como algo normal.
Sueño y salud: cómo la falta de descanso afecta tu vida diaria
“La calidad del sueño influye en nuestra capacidad de concentración, aprendizaje y toma de decisiones. Dormir mal puede afectar la productividad y elevar el riesgo de accidentes”, explica la doctora Villatoro.
Según la especialista, un adulto necesita entre siete y nueve horas de sueño cada noche, mientras que los niños y adolescentes requieren aún más para desarrollarse correctamente.
Claves para un descanso de calidad
Pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia: establecer horarios fijos para dormir, limitar pantallas antes de acostarse, crear un ambiente tranquilo y oscuro en la habitación, y controlar la ingesta de cafeína son pasos sencillos que contribuyen a un descanso de calidad y a una mejor salud integral.
Promover una cultura del buen dormir es un compromiso colectivo. Familias, escuelas, lugares de trabajo y autoridades de salud tienen un papel clave en generar conciencia sobre la importancia de este descanso.
Dormir bien no es perder tiempo: es invertir en salud, equilibrio y bienestar colectivo. Porque un país descansado es un país más productivo, más seguro y con una mejor calidad de vida. Priorizar el sueño es, sin duda, un regalo que todos los hondureños deberían darse.
"Priorizar el descanso no es un lujo ni una pérdida de tiempo: es una inversión en salud, en equilibrio y en el futuro de nuestra sociedad", concluye Villatoro.