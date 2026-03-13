Dormir bien, vivir mejor: el secreto de una vida saludable que los hondureños no deben ignorar

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras, donde la rutina diaria parece correr más rápido que los relojes, muchas personas sacrifican horas de sueño sin medir las consecuencias. Sin embargo, dormir bien no es un lujo: es una necesidad vital.



Cada noche, mientras descansamos, nuestro cuerpo y cerebro trabajan en silencio: consolidan la memoria, fortalecen defensas y regulan funciones esenciales. Este Día Mundial del Sueño, bajo el lema “Dormir bien, vivir mejor”, especialistas como la doctora Nancy Villatoro, neuróloga y subespecialista en Medicina del Sueño, nos recuerdan que priorizar el descanso es un acto de salud que impacta directamente en nuestra calidad de vida.



El sueño insuficiente o de mala calidad no solo nos deja cansados; altera procesos fundamentales y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, ansiedad y depresión.

En la vida cotidiana de los hondureños, los largos horarios laborales, el estrés, el tráfico y el uso constante de dispositivos electrónicos han reducido el tiempo de descanso, haciendo que dormir menos de lo necesario se perciba como algo normal.

Sueño y salud: cómo la falta de descanso afecta tu vida diaria

“La calidad del sueño influye en nuestra capacidad de concentración, aprendizaje y toma de decisiones. Dormir mal puede afectar la productividad y elevar el riesgo de accidentes”, explica la doctora Villatoro.



Según la especialista, un adulto necesita entre siete y nueve horas de sueño cada noche, mientras que los niños y adolescentes requieren aún más para desarrollarse correctamente.​​​​​

Claves para un descanso de calidad