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Su rostro ensangrentado: revelan fotografía de Esteban Ferrera, del “Cártel del Diablo”, herido

Con el rostro completamente ensangrentado, así se observa en una fotografía a Esteban Ferrera, integrante del Cártel del Diablo. A continuación, todos los detalles

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 19:30
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Es un hecho, Esteban Ferrera está herido. Las autoridades aseguran que están a punto de capturarlo, pero pese a su estado, él mismo se tomó una fotografía en la que aparece cubierto de sangre.

 Foto: Redes sociales
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¿Qué se sabe sobre él? El jueves 7 de mayo, “El Diablo” y dos de sus compinches fueron localizados en una cueva dentro de una montaña ubicada entre Marale, Francisco Morazán, y Sulaco, Yoro.

 Foto: Redes sociales
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Alias “Descuartizador” y otro conocido como “Serrucho” fueron detenidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Con ellos, ya suman cinco los detenidos vinculados al cártel de “El Diablo” en lo que va del año.

 Foto: Redes sociales
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Desde que a esta estructura criminal se le acusó de secuestrar y posteriormente asesinar al pastor Óscar Núñez, las autoridades han ejecutado intensos operativos para dar con el paradero de sus integrantes.

 Foto: Redes sociales
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Primero fue detenido Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, quien presuntamente era el encargado de grabar los videos que la banda publicaba en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
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Posteriormente, el martes 5 de mayo, fue capturado Modesto Murillo Gutiérrez, quien, de acuerdo con las autoridades, fungía como encargado logístico del cártel.

 Foto: Redes sociales
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Dos días después, durante el operativo del 7 de mayo, cayó Jarol Alexander Rodríguez Hernández, alias “El Descuartizador”, señalado de haber desmembrado a un comerciante de la zona.

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Así luce Esteban Ferrera, considerado uno de los líderes del Cártel del Diablo. En la imagen, obtenida en exclusiva por La Prensa, aparece con el rostro completamente ensangrentado.

 Foto: Cortesía
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Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, de 33 años de edad, figura en la lista de los más buscados desde el pasado 24 de abril. Por información sobre su paradero, las autoridades ofrecen una recompensa de 300,000 lempiras.

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Las propias autoridades informaron que Esteban Gumercindo Ferrera se internó en zonas montañosas de Marale para evitar ser capturado.

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