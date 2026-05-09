María Isabel Díaz, madre que cayó desde un puente a desnivel en SPS y murió

Como María Isabel Díaz, de 55 años, fue identificada preliminarmente la mujer que murió este sábado 9 de mayo tras presuntamente caer del puente a desnivel que está frente al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, Cortés.
María Isabel Díaz había sido reportada como desaparecida antes de la tragedia. Era madre de dos hijos, quienes la buscaban con desesperación.
Antes de que hallaran su cuerpo sin vida, en redes sociales circulaba su fotografía con el fin de que la población pudiera reconocerla y que la familia pudiera dar con su paradero.
“La vimos por última vez en casa alrededor de las 8:30 a. m., cerca del Monumento a la Madre en San Pedro Sula”, dio a conocer Isabela, su hija, al brindar detalles de su desaparición.
La ciudadana habría desaparecido desde horas de la mañana de este sábado y, desde entonces, sus hijos y esposo la estaban buscando.
Según la descripción brindada por la familia, María Isabel vestía una camisa blanca con flores y bermudas al momento de desaparecer. También compartieron números telefónicos de contacto con la esperanza de recibir información sobre su paradero.
Inicialmente, versiones preliminares indicaban que el hecho se trataba de un atropellamiento ocurrido en las cercanías del hospital. No obstante, testigos que se encontraban en la zona manifestaron que la mujer cayó desde el puente a desnivel, uno de los más altos y transitados de la ciudad.
Testigos aseguran que la señora habría tomado la decisión de lanzarse, pero las autoridades deberán confirmar o descartar esta hipótesis.
Paramédicos del Hospital Mario Catarino Rivas llegaron rápidamente para auxiliarla, pero debido a la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Posteriormente, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) acordonaron el área para realizar las pesquisas correspondientes y coordinar el levantamiento cadavérico.