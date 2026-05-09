Una de sus firmas es decapitar a las personas: las víctimas atribuidas al “Cártel del Diablo"

A la lista de víctimas se suman las primas Daniela Archaga y Zuheidy Reyes, ambas de 15 años, halladas muertas el 4 de febrero de 2026 en la aldea San Antonio. De acuerdo con las autoridades, esta estructura criminal habría amenazado días antes a las menores, al creerlas integrantes de la Pandilla 18, organización que buscaría expandir su control en esa zona del municipio.