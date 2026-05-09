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Dos sicarios en una moto lo acribillaron: crimen de Cristian Escoto, conductor de rapidito

Los sicarios que acribillaron a Cristian David Escoto ni siquiera se bajaron de la motocicleta para cometer el crimen. Redujeron la velocidad, apuntaron y dispararon en la calle Los Alcaldes

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 15:01
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Con mucha frialdad y serenidad, cámaras de seguridad muestran el momento exacto en el que le quitaron la vida a Cristian David Escoto, conductor de un rapidito en la calle Los Alcaldes, en Comayagüela.

 Foto: Redes sociales
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Las cámaras muestran que el bus amarillo estaba estacionado cuando poco a poco se acercó una motocicleta con dos personas a bordo.En la motocicleta iban dos personas. Poco a poco redujeron la velocidad; la persona que conducía desaceleró y el acompañante apuntó y disparó en varias ocasiones.

 Foto: EL HERALDO
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En la motocicleta iban dos personas. Poco a poco redujeron la velocidad; la persona que conducía desaceleró y el acompañante apuntó y disparó en varias ocasiones.

 Foto: Redes sociales
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Según comentaron personas cercanas a la víctima, minutos antes de que le quitaran la vida dijo que “era su última vuelta del día” y anhelaba regresar a casa para descansar.

 Foto: EL HERALDO
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La víctima quedó al interior de la unidad de transporte con ruta Las Casitas-Centro-Las Posas. Murió al instante.

 Foto: Redes sociales
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El hecho violento ocurrió en la calle Los Alcaldes, a la altura de la colonia Las Torres, en Tegucigalpa, donde sujetos armados interceptaron la unidad de transporte y dispararon contra el motorista.

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Tras disparar la ráfaga de balas desde una motocicleta en marcha, los responsables huyeron rápidamente de la escena, mientras el momento del ataque quedaba grabado en cámaras de seguridad.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Nacional y equipos de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para levantar indicios que ayuden a dar con los responsables, así como a establecer el móvil del crimen.

 Foto: Redes sociales
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El hecho violento contra el conductor del rapidito ocurrió el pasado viernes 8 de mayo en horas de la tarde.

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Aún no hay una hipótesis sobre por qué asesinaron al conductor del bus. Sin embargo, en Honduras este rubro enfrenta constantemente el temido “impuesto de guerra”.

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