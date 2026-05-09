¿Cuántos millones de lempiras ha invertido la AMDC en bacheo y en qué zonas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que en los primeros tres meses de gestión se han invertido 120 millones de lempiras en trabajos de bacheo en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de un plan de recuperación vial ejecutado principalmente en horario nocturno.

Las autoridades capitalinas detallaron que las cuadrillas municipales han intervenido más de 60 puntos de la capital hondureña, priorizando calles y avenidas con daños severos que durante años afectaron la circulación vehicular y provocaron congestionamientos.

“Solo en bacheo son 120 millones de lempiras invertidos. Sin contar la represa San José, el túnel Florencia-Suyapa ni los trabajos de dragado y limpieza”, afirmó Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino.

El edil explicó que los trabajos forman parte de una estrategia para mejorar la movilidad sin afectar el tránsito diario, por lo que las labores se desarrollan principalmente durante las noches y madrugadas.