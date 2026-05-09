¿Cuántos millones de lempiras ha invertido la AMDC en bacheo y en qué zonas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que en los primeros tres meses de gestión se han invertido 120 millones de lempiras en trabajos de bacheo en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de un plan de recuperación vial ejecutado principalmente en horario nocturno.
Las autoridades capitalinas detallaron que las cuadrillas municipales han intervenido más de 60 puntos de la capital hondureña, priorizando calles y avenidas con daños severos que durante años afectaron la circulación vehicular y provocaron congestionamientos.
“Solo en bacheo son 120 millones de lempiras invertidos. Sin contar la represa San José, el túnel Florencia-Suyapa ni los trabajos de dragado y limpieza”, afirmó Juan Diego Zelaya, alcalde capitalino.
El edil explicó que los trabajos forman parte de una estrategia para mejorar la movilidad sin afectar el tránsito diario, por lo que las labores se desarrollan principalmente durante las noches y madrugadas.
“Estamos haciendo algo que nunca se había hecho: reparar, marcar y señalizar todas las calles y avenidas de la parte baja de Comayagüela durante la noche”, expresó Zelaya.
El alcalde mencionó que, entre los sectores intervenidos figuran la bajada del Hatillo, colonia Miraflores y varias calles de la zona de los mercados de Comayagüela y diferentes vias de Tegucigalpa considerados de alto tráfico en la ciudad.
“Todo este trabajo se realiza en horario nocturno para no interrumpir el tráfico durante el día y permitir que la ciudad continúe funcionando normalmente”, sostuvo el alcalde capitalino.
Las autoridades señalaron que además del bacheo, en algunos puntos se ejecutan trabajos complementarios de señalización horizontal y vertical, así como reparación de tramos deteriorados por filtraciones y escorrentías.
“Puedo mostrar más de 60 lugares donde hemos ejecutado trabajos de reparación de tramos de calle en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela”, manifestó Zelaya.
El edil indicó que estas acciones buscan reducir el deterioro acelerado de las calles y mejorar las condiciones de seguridad vial para conductores y peatones que diariamente circulan por la capital.
“Vamos a continuar realizando estas labores en horario nocturno y avanzando también en otros proyectos de gran envergadura para la capital”, aseguró el alcalde
La administración municipal reiteró que la recuperación vial continuará en los próximos meses con nuevas intervenciones en calles y avenidas que presentan daños severos por el desgaste y las lluvias.