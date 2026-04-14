Alcaldía ejecuta bacheo en 20 puntos críticos del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ejecutó trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en al menos 20 puntos estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de su plan de mantenimiento vial en la capital.

Las intervenciones se realizaron en zonas de alto tránsito vehicular, donde el deterioro del pavimento había generado dificultades para la circulación y aumentado el riesgo de daños en los automotores.

Entre los sectores atendidos figura el Paseo Casamata, una de las vías que conecta diferentes colonias residenciales y que presentaba múltiples irregularidades en la carpeta asfáltica.

Además, se desarrollaron labores en la calle hacia El Hatillo y hacia El Picacho, rutas frecuentadas tanto por residentes como por visitantes que se movilizan hacia zonas turísticas y de esparcimiento.

Las cuadrillas municipales también intervinieron y la calle de la colonia El Triángulo, donde se reportaban baches de considerable tamaño que afectaban el tránsito diario.

En la calle principal de El Álamo y en el Mirador de Tiloarque se ejecutaron trabajos similares, mejorando las condiciones de rodadura en estos sectores de la capital.

El plan de bacheo incluyó Altos de Miraflores Sur y la segunda calle de Florencia Sur, zonas residenciales que habían presentado un acelerado desgaste en sus vías internas.

De igual forma, las autoridades municipales realizaron intervenciones en el centro histórico de Tegucigalpa, específicamente en la calle Salvador Corleto y la vía Hipólito Matute.

En esta misma área también se atendió la avenida La Merced, con el objetivo de mejorar la movilidad en uno de los sectores con mayor carga vehicular y valor patrimonial de la ciudad.