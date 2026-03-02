¿Qué sectores de Tegucigalpa y Comayagüela fueron intervenidos en la reparación de calles?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que en los últimos meses ha intervenido 22 puntos estratégicos de la capital, como parte de un plan de rehabilitación vial que busca mejorar la circulación en Tegucigalpa y Comayagüela.

Las cuadrillas municipales ejecutaron trabajos de reparación de tramos dañados, bacheo y restauración de la carpeta asfáltica en zonas de alto tránsito vehicular.

Entre los sectores atendidos figura la calle Virtudes, en el barrio La Leona, y la calle Venecia, en las cercanías del anillo periférico a la altura de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde los conductores habían denunciado el deterioro progresivo del pavimento.

Además, se realizaron intervenciones en la avenida José María Medina, en el barrio Mercedes, y la avenida Juan Lindo, en el sector de la colonia Palmira. Según las autoridades municipales, estos trabajos permitirán una circulación más fluida y reducirán el riesgo de daños en los vehículos.

Las cuadrillas también se desplazaron hacia la calle que conecta El Hatillo y también la vía que conecta El Picacho, puntos frecuentados tanto por capitalinos como por turistas.

En estas zonas se ejecutaron reparaciones puntuales en tramos afectados y desgaste por el paso constante de automotores.

En el listado de puntos rehabilitados se incluye la calle Principal de la Residencial Honduras y el Estadio Emilio Larach, específicamente la calle de acceso al recinto deportivo.