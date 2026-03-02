¿Qué sectores de Tegucigalpa y Comayagüela fueron intervenidos en la reparación de calles?

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que en los últimos meses ha intervenido 22 puntos estratégicos de la capital, como parte de un plan de rehabilitación vial que busca mejorar la circulación en Tegucigalpa y Comayagüela.
Las cuadrillas municipales ejecutaron trabajos de reparación de tramos dañados, bacheo y restauración de la carpeta asfáltica en zonas de alto tránsito vehicular.
Entre los sectores atendidos figura la calle Virtudes, en el barrio La Leona, y la calle Venecia, en las cercanías del anillo periférico a la altura de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde los conductores habían denunciado el deterioro progresivo del pavimento.
Además, se realizaron intervenciones en la avenida José María Medina, en el barrio Mercedes, y la avenida Juan Lindo, en el sector de la colonia Palmira. Según las autoridades municipales, estos trabajos permitirán una circulación más fluida y reducirán el riesgo de daños en los vehículos.
Las cuadrillas también se desplazaron hacia la calle que conecta El Hatillo y también la vía que conecta El Picacho, puntos frecuentados tanto por capitalinos como por turistas.
En estas zonas se ejecutaron reparaciones puntuales en tramos afectados y desgaste por el paso constante de automotores.
En el listado de puntos rehabilitados se incluye la calle Principal de la Residencial Honduras y el Estadio Emilio Larach, específicamente la calle de acceso al recinto deportivo.
El Anillo Periférico también fue parte del plan de intervención, al igual que la calle Principal de la colonia Nueva Suyapa y la 12.ª calle en la colonia Miraflores. En estos sectores, el bacheo era una demanda constante de vecinos y conductores del transporte público.
De igual forma, se trabajó en la calle principal de Miraflores Sur, el bulevar Kuwait y la calle de La Salud que se encuentra en la colonia Humuya, donde el deterioro de la vía genera congestionamientos en horas pico. Las autoridades municipales detallaron que las reparaciones se ejecutaron en horarios nocturnos para evitar tráfico en los puntos.
Otros puntos atendidos fueron el bulevar Centroamérica, bulevar Suyapa y bulevar Morazán, tres arterias viales importantes para la movilidad urbana en la capital hondureña.
El bulevar Comunidad Económica Europea, así como la calle principal de la colonia San Miguel y la calle El Estudiante en la colonia Mayangle, atrás del colegio San Francisco, también forman parte de los 22 sectores intervenidos.
En este último punto, la Alcaldía ejecuta trabajos de reparación en la calle, en la colonia Monseñor Fiallos. La restauración se extenderá hasta el 9 de marzo, período durante el cual la comuna mantendrá cerrado ese tramo mientras se desarrollan las labores.