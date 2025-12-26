Alcaldía: Hay 91 vías en condiciones óptimas para circular en la capital hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que aplicó más de 129 mil toneladas de asfalto en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela durante el 2025, como parte de un plan de rehabilitación vial que buscaba mejorar la movilidad en la capital. Según la comuna capitalina, este esfuerzo permitió que 91 vías quedaran en condiciones óptimas, beneficiando millas de conductores que a diario transitan por las principales arterias de la ciudad. Las autoridades destacaron que los trabajos incluyen bacheo, recarpeteo y rehabilitación completa de tramos estratégicos, especialmente en zonas con alta carga vehicular. No obstante, hay otros sectores de la capital evidencia una realidad distinta, donde varias calles , principalmente Comayagüela, continúan deterioradas y representan un riesgo para conductores y peatones.

Uno de los tramos se localiza en el anillo periférico, a inmediaciones de la colonia San José de la Ulloa, donde se han generado muchos baches que dañan los vehículos al circular por esa zona. La calle principal de la colonia Arturo Quezada permanece llena de agujeros, una situación que los vecinos califican como histórica y que afecta tanto al transporte público como a vehículos particulares. Panorama similar se vive en la vía que conduce hacia las colonias Villa Foresta, Ciudad Tecnológica y Praderas Digna, al sur de la capital, donde el deterioro del asfalto es evidente y los trabajos de reparación nunca concluyeron. En la colonia Monseñor Fiallos , los residentes denuncian que las calles, especialmente las ubicadas detrás del colegio San Francisco, se encuentran destruidas, aun cuando por ese sector circulan miles de vehículos a diario.

Otra de las vías olvidadas es la primera calle de Comayagüela, que conduce hacia el Cementerio General, una zona altamente comercial donde vendedores y clientes reclaman calles en condiciones adecuadas. “Por aquí pasan camiones, autobuses y compradores todos los días, pero nadie viene a reparar”, expresó un comerciante del sector, quien asegura que los daños al pavimento afectan las ventas y la seguridad vial. Muchos habitantes de Comayagüela coinciden en que, por décadas, la ciudad gemela ha sido relegada, a pesar de ser una de las zonas más laboriosas y de albergar los mercados más grandes del país. Aseguran que, aunque se anuncian grandes inversiones en Tegucigalpa, en Comayagüela los proyectos llegan tarde, incompletos o simplemente no se ejecutarán.