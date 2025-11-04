Bacheos recientes en la capital tienen grietas o hundimientos en menos de 15 días

Tegucigalpa, Honduras.- Recientes trabajos de reparación vial en Tegucigalpa y Comayagüela presentan hundimientos y grietas a pocos días de haber sido ejecutados, según denuncias de capitalinos.

Conducir por las calles de la capital se ha convertido en un verdadero desafío. Pese a las jornadas de bacheo impulsadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), los hundimientos y grietas continúan apareciendo en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Durante octubre, la comuna capitalina mantuvo activos los trabajos de mantenimiento vial en varios puntos de la ciudad; sin embargo, en menos de 15 días, algunas zonas reparadas volvieron a deteriorarse.

Uno de los casos más evidentes se registra en el barrio Casamata, donde la calle principal muestra nuevamente hundimientos y fisuras, a pesar de que fue asfaltada el pasado 20 de octubre.

Vecinos del sector aseguran que los constantes daños responden al “descuido” de las autoridades municipales, ya que desde hace años el área reporta problemas de hundimiento y riesgos de socavones .

“Esta es la segunda vez que la Alcaldía viene a bachear, porque la primera vez ocurrió exactamente lo mismo, se hundió. Ahora regresan y en menos de dos semanas los trabajos se echaran a perder nuevamente”, aseguró Monserrat Lincón, vecina del sector.

Los residentes explicaron que la raíz del problema estaría en fugas de agua subterránea, que debilitan la base del pavimento y provocan que el concreto recién colocado ceda.

“Cuando la municipalidad realizó los bacheos no se percató que eventualmente las fugas de agua iban a dañar todo lo que ellos repararon, por eso ahora se ve que el asfalto está cediendo poco a poco”, apuntaron.