Habilitan el paso en la calle principal del barrio Casamata, tras registrar un hundimiento

Tegucigalpa, Honduras.-Los vecinos del barrio Casamata manifestaron su preocupación tras registrarse un fuerte hundimiento en la calle principal durante la madrugada del miércoles.
Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) acudieron al lugar para inspeccionar el terreno e investigar las posibles causas del incidente.
Tras la revisión, confirmaron que el problema se originó por una falla en el sistema de alcantarillado.
“Desde las primeras horas de la mañana, nuestro personal técnico se desplazó hasta este punto para verificar el problema y se encontró que la falla se produjo en la tubería de alcantarillado sanitario, que es una tubería de concreto de ocho pulgadas de diámetro”, aseguró Jorge Pérez, subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de la UMAPS.
La calle principal de este sector, que conduce hacía El Picacho, se mantuvo cerrada hasta terminar la tarde del miércoles, mientras tanto, las autoridades intentaban reparar las tuberías que provocaron que la tierra se lavara.
Esta mañana la calle se habilitó y retomó sus funciones de circulación vehícular. Las reparaciones implementadas por la UMAPS en el tramo funcionaron para que dejará de ser un riesgo para transeúntes.
Según Pérez “se cambió la tubería de concreto por una de PVC. Se trasladó al personal de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de la UMAPS junto con volquetas y equipo necesario para realizar la labor”.
El único trabajó que quedó pendiente es “el bacheo de asfalto, que ya se solicitó a los compañeros de la gerencia de Control y Seguimiento de la alcaldía, que nos apoyaran con eso”, aseguró el funcionario.
Pese a ello, las autoridades aseguraron que el tránsito ya es totalmente seguro en el sector, tanto para los conductores, como para los peatones, por lo que ya pueden circular sin ninguna preocupación.
Los vecinos del sector están a la espera de que, en los próximos días, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) complete los trabajos con asfalto y así ver sus calles completamente óptimas.