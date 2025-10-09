Habilitan el paso en la calle principal del barrio Casamata, tras registrar un hundimiento

Tegucigalpa, Honduras.-Los vecinos del barrio Casamata manifestaron su preocupación tras registrarse un fuerte hundimiento en la calle principal durante la madrugada del miércoles.

Autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) acudieron al lugar para inspeccionar el terreno e investigar las posibles causas del incidente.

Tras la revisión, confirmaron que el problema se originó por una falla en el sistema de alcantarillado.

“Desde las primeras horas de la mañana, nuestro personal técnico se desplazó hasta este punto para verificar el problema y se encontró que la falla se produjo en la tubería de alcantarillado sanitario, que es una tubería de concreto de ocho pulgadas de diámetro”, aseguró Jorge Pérez, subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de la UMAPS.