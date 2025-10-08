“Ya no es calle, es un río”: vecinos de El Lolo exigen reparación

Tegucigalpa, Honduras.- Cansados de los daños en sus calles, los vecinos de la aldea El Lolo, en el Distrito Central, realizaron este miércoles una protesta pacífica para exigir la reparación de la vía principal, afectada por las lluvias recientes. Desde tempranas horas de la mañana, un grupo de pobladores y transportistas cerró el acceso vehicular a la comunidad como medida de presión ante las deplorables condiciones de la vía. “Esto ya no es una calle, es un camino de herradura, además es un río cuando llueve y es peligroso”, expresó uno de los manifestantes.

Los habitantes aseguran que el paso se vuelve intransitable cada vez que llueve, impidiendo el ingreso de vehículos de emergencia, transporte público y de carga. Denuncian además que, pese a múltiples solicitudes dirigidas a las autoridades municipales, no han recibido respuesta sobre el inicio de obras de reparación. "Queremos que el alcalde nos ayude, nos escuche, porque estamos olvidados, solo tenemos los rótulos que quedaron de que iban a hacer la construcción de los 3.5 kilómetros y nada que se hace", cuestionó. Hace un año, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prometió pavimentar toda la calle, una vez finalizara con la construcción de la carretera en la salida a Olancho. La promesa fue una pavimentación de 3.63 kilómetros de vía, desde La Mundial, hasta la aldea Cerro Grande. Además se contempló mejorar los accesos al Instituto Técnico Luis Bográn y la rotonda. El problema es que, el proyecto de la salida a Olancho no finaliza, de hecho, la obra tiene meses de estar paralizada y aún no hay una fecha de cuando se retoman las labores.

La situación mantiene preocupados a los vecinos, ya que las lluvias no se detienen en el Distrito Central y la carretera sigue empeorando. Cada vez es más intransitable, según expusieron los protestantes. Además, el deterioro que sufren los vehículos, incluso del transporte urbano, es un costo que muchos no pueden pagar. Las piezas terminan en el suelo y sin nadie que les ayude a cubrir los daños, aseguan los conductores.