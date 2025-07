“Seguimos esperando”: pobladores de Ciudad España ante la falta de pavimentación

“Los habitantes de Ciudad España seguimos esperando que se cumpla la promesa de pavimentar los 3.4 kilómetros de la comunidad al empalme de Támara. No se hagan los locos”, aseguró Julio Zelaya, residente de la comunidad.

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudad España , en Tegucigalpa , se ha quedado en el olvido, sus calles de tierra le recuerdan todos los días a sus residentes la promesa no cumplida por las autoridades municipales sobre pavimentar sus calles.

Zelaya aseguró que el proyecto “se prometió cuando inauguraron el primer tramo de la pavimentación de la carretera de Támara ”. Es decir, hace más de nueve meses, y en lo que ha transcurrido de ese tiempo no se ha visto ninguna acción.

Pese a que se finalizó el primer tramo que conduce hacia Támara, Ciudad España no ha recibido respuesta de contar con una calle pavimentada.

“Necesitamos que nos ayuden a pavimentar estas calles, porque cada día se vuelve más intransitable aquí, los vehículos da pesar estarlos pasando a cada rato también, pero no nos queda de otra, muchos tenemos nuestras casitas aquí y no las podemos dejar botadas para irnos a otro lugar, no se puede”, aseguró otra vecina de la colonia.

Después de la promesa los residentes no volvieron a recibir respuestas, es por eso que solicitan a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) que atiendan sus llamados.