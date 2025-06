Cada ocho horas ocurre un asalto en el transporte público de Honduras

Este problema para los universitarios no es aislado de lo que vive el resto del país. Cifras obtenidas por la unidad de datos de EL HERALDO Plus, mediante la solicitud de información SSSS-2822-2025, revelan que entre 2017 y el 4 de abril de 2025 se presentaron más de 1,783 denuncias por más de 26 tipos de delitos cometidos dentro de unidades de transporte público.

“Fue una experiencia traumática porque no solamente es el valor de las pertenencias personales que me quitaron, sino el miedo que uno se lleva a su casa, recuerdo que esa vez duré prácticamente todo el día llorando porque sentía unos nervios horribles’’, contó.

Según Alejandra, denunciar su asalto no fue una opción, ya que ‘’por lo general la mayoría de estos casos no es como que les van a dar seguimiento o algo así, solamente van a quedar impunes’’, aseguró.

Estas son las unidades de transporte más utilizadas por la población, pero también donde se registra mayor riesgo de asalto. Lo peor es que estos casos quedan en completa impunidad, de acuerdo con Cálix, quien detalló que es un factor para que los criminales continúen vulnerando la seguridad de los usuarios.

‘’En la mayoría de casos no se han resuelto las investigaciones, ya la gente no denuncia porque no se resolvía, no hay confiabilidad en el Ministerio Público, ya no hay confianza.’’, denunció Cálix.

Distintos estudiantes consultados por este rotativo aseguraron que las rutas de transporte que más presentan tendencia de asalto son las que se dirigen al Carrizal, Metromall, UNAH y La Sosa.

Ante esa situación, los registros de denuncias indican que el 60% de los reportes por delitos de robo en el transporte público corresponde a hombres, pues hubo 609 denuncias.

En Contraste, las mujeres reportan cifra significativamente menor en cuanto a delitos denunciados, con un total de 397 denuncias, lo que equivale al 40%.