Calles capitalinas permanecen despejadas previo a fiestas de Año Nuevo

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de capitalinos, diciembre y parte de enero representan un tiempo para compartir en familia y, en especial, realizar los tan esperados viajes a diferentes puntos del Honduras.

A pocos días de dar la bienvenida al 2026, las calles de la capital permanecen despejadas, ya que cientos de ciudadanos, con el propósito de recibir Año Nuevo con su familia o amigos, prepararon sus maletas y emprendieron viaje.

Mediante un recorrido, EL HERALDO constató que, sectores como el bulevar Juan Pablo II, a la altura del puente desnivel, que diariamente registra alta carga vehicular en el sector, se encuentran despejados.

Lo mismo ocurre en el centro de la capital y Comayagüela, específicamente el mercado Zonal Belén y Barrio Guanacaste.

El anillo periférico y la salida al sur, zonas que usualmente registran un mayor flujo vehicular, permanecen despejados. Por esta vía transitan las personas que viajan a los departamentos de Choluteca y Valle.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el bulevar Suyapa y los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también hay poco movimiento vehicular, debido a que los estudiantes se encuentran de vacaciones por la festividad decembrina.