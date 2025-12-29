Calles capitalinas permanecen despejadas previo a fiestas de Año Nuevo

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de capitalinos, diciembre y parte de enero representan un tiempo para compartir en familia y, en especial, realizar los tan esperados viajes a diferentes puntos del Honduras.
A pocos días de dar la bienvenida al 2026, las calles de la capital permanecen despejadas, ya que cientos de ciudadanos, con el propósito de recibir Año Nuevo con su familia o amigos, prepararon sus maletas y emprendieron viaje.
Mediante un recorrido, EL HERALDO constató que, sectores como el bulevar Juan Pablo II, a la altura del puente desnivel, que diariamente registra alta carga vehicular en el sector, se encuentran despejados.
Lo mismo ocurre en el centro de la capital y Comayagüela, específicamente el mercado Zonal Belén y Barrio Guanacaste.
El anillo periférico y la salida al sur, zonas que usualmente registran un mayor flujo vehicular, permanecen despejados. Por esta vía transitan las personas que viajan a los departamentos de Choluteca y Valle.
En el bulevar Suyapa y los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) también hay poco movimiento vehicular, debido a que los estudiantes se encuentran de vacaciones por la festividad decembrina.
Migración temporal
Aunque dirigentes de transporte aseguran que el 2025 registra una baja en cuanto a movimiento de personas, todavía se percibe mucha gente que, incluso, a pocos días de finalizar el 2025 emprende su viaje.
"La gente casi no viajó este año por todo el ambiente político que mantuvo a la población un poco estresada, pero, aún así, nosotros llevamos buses llenos; en especial en las mañanas", aseguró Alexander Martínez, conductor de ruta.
Por su parte, capitalinos explicaron que viajar se volvió una tradición durante diciembre, incluso si los días para permanecer en sus lugares de origen son limitados.
Rutas
Según dirigentes de transporte, la capital podría registrar "un tiempo de calma vial" hasta los primeros días de enero debido a las personas que han salido a sus lugares de origen.
Entre los sectores más solicitados se perfila la zona norte y oriente del país, como Yoro, Olancho, Santa Bárbara y San Pedro Sula.