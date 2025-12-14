Incrementa ola de inseguridad en transporte público en diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Para Dania Martínez, desplazarse en el transporte público del Distrito Central durante diciembre se ha convertido en una experiencia marcada por la inseguridad, luego de haber sido asaltada e intimidada en más de tres ocasiones en los concurridos buses “rapiditos”. “Ahora la pienso para subirme a un bus; nadie sabe el miedo e impotencia que uno siente al ser asaltado tantas veces hasta que se vive en carne propia, y lo peor es que nadie hace algo al respecto”, aseguró. La vivencia de Dania no es un caso aislado, ya que diciembre no solo representa un tiempo de celebración y unión familiar; expertos aseguran que también marca un periodo en el que las medidas de seguridad deben reforzarse en la capital.

Según Jorge Lanza, reconocido dirigente del transporte, el duodécimo mes del año representa un alto tráfico de personas en los principales puntos de la capital, lo que además desencadena una "ola de inseguridad en las unidades de transporte público". "Nosotros también estamos siendo víctimas de la inseguridad, y nos da pesar que la población, con sus aguinaldos o incluso préstamos recién adquiridos, esté siendo asaltada en nuestras unidades de transporte", aseguró. Asimismo, explicó que, ante el incremento de la circulación de dinero previo a las fiestas decembrinas, se mantienen a la espera de mayor protección por parte de la Secretaría de Seguridad y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Puntos de inseguridad

Dirigentes de transporte y comerciantes aseguraron a EL HERALDO que durante los preparativos de las fiestas decembrinas, los principales puntos de venta —en especial los principales mercados de la capital— podrían registrar alzas de asaltos. "Desde transporte podemos decir que la primera avenida de Comayagüela desde el puente patona Juan Ramón Molina esta registrando muchos asaltos en las unidades de buses, también en el Bulevar Fuerzas Armadas y las rutas que transitan por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)​​​", aseguraron.

Recomendaciones