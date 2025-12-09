Más de 300 vendedores instalan sus ventas en el centro histórico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Para los vendedores, diciembre no solo es sinónimo de unión familiar y nostalgia; también representa una oportunidad única de mejorar los ingresos económicos impulsados por la demanda de productos de la temporada navideña.

Con sus puestos colmados de productos y llenos de esperanza, más de 300 vendedores con permiso de operación temporal del Distrito Central inauguraron oficialmente la época decembrina en el paseo Liquidambar de Tegucigalpa.

En medio del transitado paseo capitalino, el surtido de ropa, alimentos y accesorios se volvió parte del panorama que dará la bienvenida a la población en busca de atuendos para las fiestas más esperadas de diciembre.

Los vendedores del sector aseguraron a EL HERALDO que el doceavo mes es decisivo ante un 2025 que registró “ventas más bajas de lo usual”.

“Hemos tenido ventas bajas estos últimos meses, pero poseemos toda una gama de precios buenos para que la población se acerque a nuestro puesto y se surta durante este diciembre”, aseguró Francis Turcios, quien desde hace más de 12 años se dedica a la venta de ropa en el paseo peatonal.