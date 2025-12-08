Alcaldía confirma que este 2025 no habrá Villa Navideña en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Este 2025, la tradicional Villa Navideña no será instalada en Tegucigalpa, confirmó la Alcaldía Municipal. En años anteriores, miles de capitalinos visitaban este espacio que se había convertido en una tradición para las familias capitalinas durante la temporada decembrina.

El titular de la Gerencia de Turismo, Javier Portillo, confirmó a EL HERALDO que para esta Navidad no se instalará la Plaza Navideña de Buen Corazón, sin brindar más detalles sobre las razones detrás de la cancelación.

La noticia tomó por sorpresa a muchos capitalinos, especialmente porque el pasado 17 de octubre se realizó la licitación pública en la que la Alcaldía invitaba a empresas interesadas en participar en la actividad.