Alcaldía confirma que este 2025 no habrá Villa Navideña en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Este 2025, la tradicional Villa Navideña no será instalada en Tegucigalpa, confirmó la Alcaldía Municipal. En años anteriores, miles de capitalinos visitaban este espacio que se había convertido en una tradición para las familias capitalinas durante la temporada decembrina.
El titular de la Gerencia de Turismo, Javier Portillo, confirmó a EL HERALDO que para esta Navidad no se instalará la Plaza Navideña de Buen Corazón, sin brindar más detalles sobre las razones detrás de la cancelación.
La noticia tomó por sorpresa a muchos capitalinos, especialmente porque el pasado 17 de octubre se realizó la licitación pública en la que la Alcaldía invitaba a empresas interesadas en participar en la actividad.
En esa fecha, la comuna lanzó la licitación pública nacional número LPuNBS-011-AMDC-054-2025 para la adquisición y suministros destinados a la Navidad de Buen Corazón 2025, lo que hacía prever que el evento sí se desarrollaría.
La Villa Navideña había sido un punto de encuentro familiar desde años atrás, con miles de visitantes diarios disfrutando de las luces, los adornos, los juegos mecánicos y los escenarios preparados para presentaciones artísticas.
En el año 2023, el evento se instaló frente al Nacional de Ingenieros Coliseum, en el anillo periférico, ofreciendo un espacio amplio y gratuito para que los capitalinos disfrutaran actividades desde la tarde hasta la noche.
Ese ambiente incluyó la presencia de emprendedores, zonas fotográficas, espectáculos musicales y áreas diseñadas para que los niños se divirtieran sin costo alguno.
La Villa nuevamente se desarrolló en el 2024 en el anillo periférico, esta vez en la colonia La Cañada, donde las familias podían disfrutar de luces, un árbol de Navidad, juegos y música de grupos nacionales e internacionales.
Sin embargo, este 2025 Tegucigalpa se queda sin la tradicional Plaza Navideña de Buen Corazón, una festividad de fin de año donde los capitalinos disfrutaban.