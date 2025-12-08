  1. Inicio
Alcaldía confirma que este 2025 no habrá Villa Navideña en Tegucigalpa

Aunque la Alcaldía realizó la licitación para la Navidad de Buen Corazón, Turismo confirmó que este año no se instalará la Villa Navideña en la capital

  • 08 de diciembre de 2025 a las 16:51
Tegucigalpa no contará con su tradicional Villa Navideña, a pesar de que semanas atrás la Alcaldía invitó a empresas a participar en la licitación del evento.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este 2025, la tradicional Villa Navideña no será instalada en Tegucigalpa, confirmó la Alcaldía Municipal. En años anteriores, miles de capitalinos visitaban este espacio que se había convertido en una tradición para las familias capitalinas durante la temporada decembrina.

El titular de la Gerencia de Turismo, Javier Portillo, confirmó a EL HERALDO que para esta Navidad no se instalará la Plaza Navideña de Buen Corazón, sin brindar más detalles sobre las razones detrás de la cancelación.

La noticia tomó por sorpresa a muchos capitalinos, especialmente porque el pasado 17 de octubre se realizó la licitación pública en la que la Alcaldía invitaba a empresas interesadas en participar en la actividad.

Cinco villas navideñas llenan de luz el espíritu de los capitalinos

En esa fecha, la comuna lanzó la licitación pública nacional número LPuNBS-011-AMDC-054-2025 para la adquisición y suministros destinados a la Navidad de Buen Corazón 2025, lo que hacía prever que el evento sí se desarrollaría.

La Villa Navideña había sido un punto de encuentro familiar desde años atrás, con miles de visitantes diarios disfrutando de las luces, los adornos, los juegos mecánicos y los escenarios preparados para presentaciones artísticas.

En el año 2023, el evento se instaló frente al Nacional de Ingenieros Coliseum, en el anillo periférico, ofreciendo un espacio amplio y gratuito para que los capitalinos disfrutaran actividades desde la tarde hasta la noche.

Ese ambiente incluyó la presencia de emprendedores, zonas fotográficas, espectáculos musicales y áreas diseñadas para que los niños se divirtieran sin costo alguno.

Millones de luces encenderán la
Navidad en la capital de Honduras

La Villa nuevamente se desarrolló en el 2024 en el anillo periférico, esta vez en la colonia La Cañada, donde las familias podían disfrutar de luces, un árbol de Navidad, juegos y música de grupos nacionales e internacionales.

Sin embargo, este 2025 Tegucigalpa se queda sin la tradicional Plaza Navideña de Buen Corazón, una festividad de fin de año donde los capitalinos disfrutaban.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
