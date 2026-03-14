Olancho FC vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Olancho, Honduras.- ¡Continúa la acción! El Olancho FC y el Real España se están enfrentando por la jornada 12 en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El equipo de Jeaustin Campos viene enrachado y busca recuperar el primer lugar. En la pasada fecha golearon al Victoria (4-1), pero el triunfo de Motagua le hizo recalar en la segunda posición de la tabla con las mismas 22 unidades; los Azules descansan en este fin de semana.

Sin embargo, recuperar la cima no será tarea fácil, ya que frente a ellos estará el Olancho FC, cuarto de la tabla con 14 unidades. Los Potros han venido en ascenso, pero en la pasada fecha tropezaron al igualar sin goles ante el Génesis PN en el Estadio Suazo Córdova.

Los equipos se reencuentran en el inicio de la segunda vuelta del Clausura 2026. En el primer pulso, el Real España se quedó con el triunfo ante Olancho con el 2-0 obtenido en el Morazán el pasado 24 de enero.