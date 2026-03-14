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Construcción del estadio más grande de Centroamérica: Así avanza el moderno recinto en El Salvador

En el lugar ya comenzó la instalación de la techumbre metálica, una de las estructuras más llamativas del proyecto

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 11:36
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Autoridades salvadoreñas han revelado los últimos avances de la construcción del Estadio Nacional de El Salvador, recinto que será el más moderno de Centroamérica.

Fotos: Cortesía.
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La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador sigue mostrando avances impresionantes y cada vez toma más forma en la zona de Antiguo Cuscatlán.
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En el lugar ya comenzó la instalación de la techumbre metálica, una de las estructuras más llamativas del proyecto.
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Además del techo, también se observan progresos importantes en la fachada exterior, que dará al recinto una imagen moderna y de primer nivel.
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Aunque las graderías aún no han sido colocadas en su totalidad, la estructura principal del estadio ya empieza a notarse claramente.
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En la obra se mantiene un intenso movimiento de maquinaria pesada, grúas y decenas de trabajadores que laboran diariamente.
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El proyecto está a cargo de la empresa china China State Construction Engineering Corporation, una de las constructoras más grandes del mundo.
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Este estadio es parte de un acuerdo de cooperación entre El Salvador y China impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
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La moderna infraestructura tendrá una capacidad aproximada para 50,000 aficionados, todos con asientos individuales.
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El costo total del proyecto ronda los 500 millones de dólares, financiados como parte de la cooperación del gobierno chino.
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El recinto será la futura casa de la selección salvadoreña y sustituirá al histórico Estadio Cuscatlán como principal escenario deportivo del país.
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El recinto será la futura casa de la selección salvadoreña y sustituirá al histórico Estadio Cuscatlán como principal escenario deportivo del país.
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El nuevo complejo no solo contará con cancha y gradas, sino también con oficinas administrativas, zonas VIP y áreas para prensa.
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Además, el proyecto contempla espacios deportivos externos como canchas de baloncesto, fútbol rápido y fútbol playa.
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También se construirá una zona de estacionamiento con capacidad para aproximadamente 2,000 vehículos.
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Las autoridades esperan que el estadio esté completamente listo alrededor de 2027, convirtiéndose en uno de los recintos más modernos de Centroamérica.
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Con estos avances visibles en la estructura, el nuevo estadio ya comienza a perfilarse como un símbolo deportivo y arquitectónico para el país.
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