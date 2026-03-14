Construcción del estadio más grande de Centroamérica: Así avanza el moderno recinto en El Salvador

Autoridades salvadoreñas han revelado los últimos avances de la construcción del Estadio Nacional de El Salvador, recinto que será el más moderno de Centroamérica.
La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador sigue mostrando avances impresionantes y cada vez toma más forma en la zona de Antiguo Cuscatlán.
En el lugar ya comenzó la instalación de la techumbre metálica, una de las estructuras más llamativas del proyecto.
Además del techo, también se observan progresos importantes en la fachada exterior, que dará al recinto una imagen moderna y de primer nivel.
Aunque las graderías aún no han sido colocadas en su totalidad, la estructura principal del estadio ya empieza a notarse claramente.
En la obra se mantiene un intenso movimiento de maquinaria pesada, grúas y decenas de trabajadores que laboran diariamente.
El proyecto está a cargo de la empresa china China State Construction Engineering Corporation, una de las constructoras más grandes del mundo.
Este estadio es parte de un acuerdo de cooperación entre El Salvador y China impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La moderna infraestructura tendrá una capacidad aproximada para 50,000 aficionados, todos con asientos individuales.
El costo total del proyecto ronda los 500 millones de dólares, financiados como parte de la cooperación del gobierno chino.
El recinto será la futura casa de la selección salvadoreña y sustituirá al histórico Estadio Cuscatlán como principal escenario deportivo del país.
El nuevo complejo no solo contará con cancha y gradas, sino también con oficinas administrativas, zonas VIP y áreas para prensa.
Además, el proyecto contempla espacios deportivos externos como canchas de baloncesto, fútbol rápido y fútbol playa.
También se construirá una zona de estacionamiento con capacidad para aproximadamente 2,000 vehículos.
Las autoridades esperan que el estadio esté completamente listo alrededor de 2027, convirtiéndose en uno de los recintos más modernos de Centroamérica.
Con estos avances visibles en la estructura, el nuevo estadio ya comienza a perfilarse como un símbolo deportivo y arquitectónico para el país.