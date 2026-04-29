Incendio arrasa con bosque en zona de El Chimbo y El Sitio

Tegucigalpa, Honduras.- Las llamas consumen los cerros que rodean las comunidades de El Chimbo, El Sitio y yendo hacia el municipio de Santa Lucía, generando alarma entre pobladores que habitan esta zona cercana a la capital.
El incendio forestal, que se ha intensificado en las últimas horas, ha avanzado rápidamente debido a las condiciones del terreno que dificulta el ingreso de los camiones del cuerpo de Bomberos.
Las densas columnas de humo, visibles desde varios puntos del Distrito Central, muestran como el fuego arrasa con parte del bosque.
Elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras se encuentran en las cercanías del área afectada; sin embargo, el acceso se ha vuelto complicado ante la magnitud del siniestro, lo que dificulta las labores para contener las llamas y evitar que sigan avanzando.
Hasta el momento no se reportan personas afectadas, pero las condiciones del incendio mantienen en alerta a los equipos de respuesta.