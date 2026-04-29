Bajo rigor de tómbola y escrutinio público, Congreso desarrolla examen final a autopostulantes al CNE

Tegucigalpa, Honduras.- ​El Salón Ramón Rosa del Palacio Legislativo se transformó este miércoles en un escenario de alta tensión técnica y política. Con el eco de los pasos de los primeros 11 postulantes, inició la fase de audiencias públicas, un ejercicio que busca arrancar de raíz el secretismo en la elección de los nuevos rostros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Entre expedientes voluminosos y una tómbola que guarda el destino profesional de los aspirantes, Honduras observa si el Legislativo es capaz de parir una administración electoral que no responda a colores, sino a capacidades.​ La jornada no es un simple trámite administrativo; es un examen de resistencia intelectual de 30 minutos por persona. El proceso arranca con una exposición de motivos donde el candidato desnuda su trayectoria, pero el verdadero desafío surge cuando la mano del postulante ingresa a la tómbola para extraer una de las 400 interrogantes elaboradas por la Gerencia Legislativa. Este mecanismo, diseñado para garantizar la igualdad de condiciones, es el segundo filtro de una matriz de evaluación que determinará quiénes son aptos para manejar el complejo engranaje de la democracia hondureña. ​"El postulante habla por espacio de 5 a 7 minutos para explicar por qué quiere ser consejero y su trayectoria; luego toma una pregunta de la tómbola, pero los diputados tenemos preguntas adicionales aparte de la tómbola", manifestó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión Especial de Selección. ​El banco de preguntas no deja espacio a la improvisación. Se trata de un compendio de 400 interrogantes fundamentadas en la Ley Electoral y la Ley Orgánica, abarcando desde aspectos técnicos hasta dilemas de justicia electoral.

No obstante, el interrogatorio no se limita a la teoría jurídica; los diputados han dejado claro que utilizarán su facultad de repregunta para auscultar la postura de los candidatos sobre temas sensibles como la segunda vuelta, los distritos electorales y la transparencia en las mesas receptoras de votos.​Esta dinámica de preguntas abiertas busca identificar la visión de país de cada profesional. Para los evaluadores, no existe necesariamente una respuesta correcta o incorrecta en términos absolutos, sino una demostración de criterio y profundidad analítica. La intención es que cada comisionado pueda valorar si el aspirante posee la independencia mental necesaria para resistir las presiones que históricamente han asediado a los organismos electorales durante la noche de los comicios. ​"Yo voy a preguntar mucho del proceso electoral anterior, de la ciudadanía de las mesas, de los diputados por distrito y la segunda vuelta; quiero escuchar sus opiniones", detalló el diputado Rivera Callejas. ​Uno de los puntos que genera mayor expectativa es el perfil de los candidatos en relación con su militancia partidaria. Ya que el clamor de diversos sectores de la sociedad civil y de la población en general ha sido la "despolitización" de los cargos. Existe un sentimiento creciente de que las instituciones deben ser dirigidas por profesionales sin vínculos directos con las estructuras de los partidos políticos, evitando que el CNE y el TJE se conviertan en apéndices de las jefaturas de bancada. ​A pesar de este anhelo ciudadano, la realidad dentro de la nómina muestra una mezcla de perfiles independientes con otros de reconocida trayectoria en las filas del Partido Liberal, Partido Nacional y Libre.