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Este miércoles inician audiencias públicas para aspirantes al CNE y el TJE

Detallaron que las audiencias serán por orden alfabético y los primeros en pasar serán los 25 seleccionados del CNE

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 07:28
Este miércoles inician audiencias públicas para aspirantes al CNE y el TJE

La comisión especial presentó el listado la noche del martes.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 29 de abril comienzan las audiencias públicas para los 54 aspirantes a ser magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La noche del martes, la comisión especial del Congreso Nacional informó que las audiencias comenzarán a las 9:00 de la mañana y que se realizarán en orden alfabético.

Los primeros en pasar a audiencia serán los 25 del CNE y luego los 29 del TJE.

Comisión del Congreso asegura que sí existe manual en proceso de selección electoral

Antonio Rivera, presidente de la comisión, aseguró que se tomó en cuenta, sobre todo, el análisis de la hoja de vida, la experiencia electoral, la transparencia y, si fueron funcionarios públicos, su desempeño.

Agregó: "Hemos llegado a la determinación de la selección de 54 ciudadanos que presentaron su documentación, que llegaron hasta este Congreso Nacional y se autopostularon. Y después de una revisión exhaustiva y de aplicar los criterios que esta comisión estableció, hemos seleccionado a las personas siguientes".

¿Quiénes irán a audiencia este miércoles?

1. Idulio Melquiades Alonzo Medina

2. German Oswaldo Altamirano Díaz

3. Belkis Lizeth Amador Pérez

4. Walter Alex Banegas Aguilera

5. Alex Reinaldo Baquis Corea

6. Álvaro Josué Bardales Gómez

7. Sergio Vladimir Coello Díaz

8. Olban Alberto Coello Irías

9. Yovanny Dubón Tróchez

10. Eduardo Enrique Fuentes Cálix

11. Cinthya Yanilda García Arriola

12. Mirtha Claudina Gutiérrez Reyes

13. Alfredo Enrique Laínez Álvarez

14. Uvence Alejandro Lara Oquelí

15. German Edgardo Leitzelar Hernández

16. Walter Jeremías López Flores

17. José Oved López Rodríguez

18. Kenneth Rolando Madrid Chinchilla

19. Fátima Patricia Mena Baide

20. Marcos Antonio Palacios Castro

21. Santos Roberto Peña Enamorado

22. Rony Efraín Portillo Banegas

23. Carlos Humberto Romero Andrade

24. Yahve Salvador Sabillón Cruz

25. Aixa Gabriela Zelaya Gómez

Aspirantes al TJE

1. Claudia Lizeth Aguilera Granera

2. Idulio Melquiades Alonzo Medina

3. Sobeyda Judith Andino Álvarez

4. Edson Javier Argueta Palma

5. Félix Antonio Ávila Ortiz

6. Álvaro Josué Bardales Gómez

7. Juan Carlos Berganza Godoy

8. Olimpia Astrid Bustillo Vijil

9. Carlos Roberto Cálix Hernández

10. Eva Fabiola Castro Márquez

11. Iris Gisselle Claros Urbina

12. Landon Arnold Gough Ducker

13. Karen Yohana Guandique Estrada

14. Aristides Mejía Carranza

15. Wilfredo Méndez González

16. Ada Griselda Montoya Guevara

17. Víctor Manuel Murillo Lara

18. Marcos Antonio Palacios Castro

19. Santos Roberto Peña Enamorado

20. Allán Miguel Pineda Echeverría

21. Mario Amílcar Portillo Contreras

22. Nilia Raquel Ramos González

23. Boris David Rodríguez Andino

24. Agapito Alexander Rodríguez Escobar

25. Karla Lizeth Romero Dávila

26. Laura Victoria Salgado Carías

27. Mariano Torres Flores

28. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor

29. Vilma Clementina Zúñiga D’Vicente

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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