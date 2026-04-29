Este miércoles inician audiencias públicas para aspirantes al CNE y el TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 29 de abril comienzan las audiencias públicas para los 54 aspirantes a ser magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La noche del martes, la comisión especial del Congreso Nacional informó que las audiencias comenzarán a las 9:00 de la mañana y que se realizarán en orden alfabético.
Los primeros en pasar a audiencia serán los 25 del CNE y luego los 29 del TJE.
Antonio Rivera, presidente de la comisión, aseguró que se tomó en cuenta, sobre todo, el análisis de la hoja de vida, la experiencia electoral, la transparencia y, si fueron funcionarios públicos, su desempeño.
Agregó: "Hemos llegado a la determinación de la selección de 54 ciudadanos que presentaron su documentación, que llegaron hasta este Congreso Nacional y se autopostularon. Y después de una revisión exhaustiva y de aplicar los criterios que esta comisión estableció, hemos seleccionado a las personas siguientes".
¿Quiénes irán a audiencia este miércoles?
1. Idulio Melquiades Alonzo Medina
2. German Oswaldo Altamirano Díaz
3. Belkis Lizeth Amador Pérez
4. Walter Alex Banegas Aguilera
5. Alex Reinaldo Baquis Corea
6. Álvaro Josué Bardales Gómez
7. Sergio Vladimir Coello Díaz
8. Olban Alberto Coello Irías
9. Yovanny Dubón Tróchez
10. Eduardo Enrique Fuentes Cálix
11. Cinthya Yanilda García Arriola
12. Mirtha Claudina Gutiérrez Reyes
13. Alfredo Enrique Laínez Álvarez
14. Uvence Alejandro Lara Oquelí
15. German Edgardo Leitzelar Hernández
16. Walter Jeremías López Flores
17. José Oved López Rodríguez
18. Kenneth Rolando Madrid Chinchilla
19. Fátima Patricia Mena Baide
20. Marcos Antonio Palacios Castro
21. Santos Roberto Peña Enamorado
22. Rony Efraín Portillo Banegas
23. Carlos Humberto Romero Andrade
24. Yahve Salvador Sabillón Cruz
25. Aixa Gabriela Zelaya Gómez
Aspirantes al TJE
1. Claudia Lizeth Aguilera Granera
2. Idulio Melquiades Alonzo Medina
3. Sobeyda Judith Andino Álvarez
4. Edson Javier Argueta Palma
5. Félix Antonio Ávila Ortiz
6. Álvaro Josué Bardales Gómez
7. Juan Carlos Berganza Godoy
8. Olimpia Astrid Bustillo Vijil
9. Carlos Roberto Cálix Hernández
10. Eva Fabiola Castro Márquez
11. Iris Gisselle Claros Urbina
12. Landon Arnold Gough Ducker
13. Karen Yohana Guandique Estrada
14. Aristides Mejía Carranza
15. Wilfredo Méndez González
16. Ada Griselda Montoya Guevara
17. Víctor Manuel Murillo Lara
18. Marcos Antonio Palacios Castro
19. Santos Roberto Peña Enamorado
20. Allán Miguel Pineda Echeverría
21. Mario Amílcar Portillo Contreras
22. Nilia Raquel Ramos González
23. Boris David Rodríguez Andino
24. Agapito Alexander Rodríguez Escobar
25. Karla Lizeth Romero Dávila
26. Laura Victoria Salgado Carías
27. Mariano Torres Flores
28. Gustavo Adolfo Zavala Umanzor
29. Vilma Clementina Zúñiga D’Vicente