Este miércoles inician audiencias públicas para aspirantes al CNE y el TJE

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 29 de abril comienzan las audiencias públicas para los 54 aspirantes a ser magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La noche del martes, la comisión especial del Congreso Nacional informó que las audiencias comenzarán a las 9:00 de la mañana y que se realizarán en orden alfabético.

Los primeros en pasar a audiencia serán los 25 del CNE y luego los 29 del TJE.