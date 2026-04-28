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Rebel Wilson rechaza acusaciones de difamación en corte de Australia

Rebel Wilson negó en un tribunal australiano haber difamado a Charlotte MacInnes durante una disputa legal derivada del rodaje de The Deb

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 10:26
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La actriz australiana Rebel Wilson negó este martes ante el Tribunal Federal haber difamado a la también actriz Charlotte MacInnes, en el marco de una demanda centrada en una serie de publicaciones en redes sociales sobre un supuesto caso de acoso durante el rodaje de su debut como directora, en la película The Deb.

 Foto: Instagram | @rebelwilson
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La intérprete, conocida por sus papeles en comedias de Hollywood, defendió durante su primera comparecencia ante la corte en Sídney que sus comentarios eran "verdaderos" y rechazó que constituyan acoso o difamación.

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El litigio se centra en mensajes difundidos entre 2024 y 2025 en los que, según la demanda, Wilson afirmó o insinuó que MacInnes había denunciado un episodio de acoso sexual relacionado con la productora Amanda Ghost y que posteriormente se retractó para no perjudicar su carrera profesional.

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La demandante niega haber realizado esa acusación en ningún momento contra Ghost y sostiene que esa versión es falsa y dañó gravemente su reputación.

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Según lo expuesto en el tribunal, el origen de la controversia se remonta a 2023, cuando Ghost sufrió una reacción cutánea al agua fría -urticaria por frío- después de bañarse en el mar en Bondi, en el este de Sídney.

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Ghost regresó entonces con MacInnes a su vivienda, donde ambas intentaron entrar en calor en un baño caliente.

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Wilson sostiene que MacInnes le transmitió posteriormente que esa situación le generó incomodidad, pero la actriz afirma que únicamente la describió como "extraña" o "inusual", sin connotaciones de acoso.

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La demanda incluye además acusaciones de que Wilson habría estado detrás de contenidos en internet para desacreditar a Ghost, lo que la actriz negó ante el tribunal.

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En su declaración, la conocida actriz de la película Bridesmaids se definió como una "defensora de las mujeres".

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Por su parte, MacInnes reclama una indemnización por daños agravados y busca, además, que Wilson se abstenga de repetir las afirmaciones que considera falsas.

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El caso, seguido de cerca por la industria cinematográfica australiana, ha puesto bajo escrutinio las tensiones internas que marcaron la realización de The Deb, una producción cuyo estreno ya había estado rodeado de disputas legales y creativas.

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El juicio continúa y su desenlace podría tener implicaciones significativas para ambas actrices, en especial en un sector donde la reputación sigue siendo uno de los activos más valiosos.

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