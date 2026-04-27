¿Quién es Erika María, la "Hiena de Polanco", prófuga tras el crimen de Carolina Flores?

Su nombre completo es Erica María Guadalupe Herrera Coriand. Hoy es conocida en toda América Latina como la "Hiena de Polanco": la mujer señalada como la responsable de dispararle en doce ocasiones a la exreina de belleza, Carolina Flores, de 27 años. Erika lleva días prófuga y las autoridades mexicanas no han podido dar con su paradero.
Poco se sabe de su vida antes de que su nombre explotara en redes sociales. Sin embargo, documentos judiciales revelan que Erika María Guadalupe Herrera Coriand tuvo en el pasado un litigio ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, registrado bajo el expediente SG-JDC-139/2016, lo que sugiere que no es ajena al mundo legal ni a los procesos institucionales.
Según testimonios recogidos por el creador de contenido MafianTV, Erika María estuvo presente cuando Carolina Flores fue a firmar los documentos de una indemnización millonaria que recibió en 2024, tras la muerte de su padre, Jorge Flores, ocurrida dos años antes en circunstancias que la familia califica de extrañas, afuera de un casino.
Cintia, tía de Carolina, lo confirmó en entrevista: "Tengo entendido que fue la señora Erika María quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles". Esa presencia, según los familiares, no fue casual. Para ellos, Erika María sabía exactamente cuánto dinero había recibido Carolina: más de dos millones de dólares.
Erika María es la madre de Alejandro, pareja de Carolina y padre del bebé que la víctima dejó al morir. Según la familia de Carolina y el análisis de MafianTV, la relación entre ambos habría funcionado como una trampa: Alejandro aceleró la boda, Carolina quedó embarazada y, cuando el dinero ya estaba identificado, el plan se habría ejecutado.
Carolina murió con doce impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax. Alejandro no reportó el crimen hasta un día después del ataque, tiempo suficiente para que su madre abandonara el país. Desde entonces, Erika María no ha sido localizada.
La fiscalía mexicana la tiene en su radar, pero hasta ahora no ha logrado capturarla.
Mientras tanto, Alejandro permanece en libertad, lo que ha generado indignación entre los seguidores del caso y la familia de Carolina, quienes exigen que también sea investigado como presunto cómplice.