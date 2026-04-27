¿Quién es Erika María, la "Hiena de Polanco", prófuga tras el crimen de Carolina Flores?

Poco se sabe de su vida antes de que su nombre explotara en redes sociales. Sin embargo, documentos judiciales revelan que Erika María Guadalupe Herrera Coriand tuvo en el pasado un litigio ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, registrado bajo el expediente SG-JDC-139/2016, lo que sugiere que no es ajena al mundo legal ni a los procesos institucionales.