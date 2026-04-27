¿Mataron a Carolina Flores para robarle 2 millones de dólares?: Esto reveló su familia

Javier Flores, tío de Carolina, fue más directo al exponer lo que la familia cree. "Para mí esto es un plan con maña de ambos, de su mamá para quedarse con eso. A nosotros nos duele mucho que en redes sociales la llamen mantenida o floja. Caro no tenía necesidad, y es lo que queremos que el público sepa", afirmó.