¿Mataron a Carolina Flores para robarle 2 millones de dólares?: Esto reveló su familia

Familiares de la exreina de belleza, Carolina Flores, quien fue asesinada recientemente por su suegra al interior de su apartamento en Polanco, México, han causado revuelo con sus recientes declaraciones. Aseguran que el móvil del crimen es una suma millonaria que la víctima había heredado de su padre. A continuación los detalles.
MafianTV, creador de contenido relacionado con temas de investigación periodística, publicó un video en sus redes sociales donde presentó los testimonios de familiares de Carolina, entre ellos su abuela materna Arcelia, su tía Cintia y su tío Javier Flores, hermano del padre de la víctima.
Carolina Flores nació en San Diego, California, y era ciudadana estadounidense. Su padre, Jorge Flores, murió en 2022 en circunstancias que la familia describe como sumamente extrañas, afuera de un casino y sin que hasta la fecha se haya obtenido justicia por su muerte.
Dos años después, en 2024, Carolina recibió una indemnización millonaria por parte de ese casino como consecuencia del fallecimiento de su padre. Y no estuvo sola cuando fue a firmar los documentos.
"Tengo entendido que fue la señora Erika María quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles", reveló Cintia en el video.
Erika María es la misma mujer señalada como responsable de la muerte de Carolina, identificada públicamente como "la Hiena de Polanco" y que actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Según MafianTV, su presencia en ese momento no fue casualidad: "Ella sabe, ella estuvo consciente de cuánto recibió Carolina", le señaló a Cintia durante la entrevista, a lo que ella respondió afirmativamente.
Javier Flores, tío de Carolina, fue más directo al exponer lo que la familia cree. "Para mí esto es un plan con maña de ambos, de su mamá para quedarse con eso. A nosotros nos duele mucho que en redes sociales la llamen mantenida o floja. Caro no tenía necesidad, y es lo que queremos que el público sepa", afirmó.
Javier también señaló a Alejandro, pareja de Carolina, como presunto cómplice junto a su madre Erika María. Según él, el dinero habría sido el móvil que los unió en un plan para quedarse con la herencia.
MafianTV construyó una línea del tiempo para explicar su teoría: en 2022, Jorge Flores muere fuera de un casino. En 2024, Carolina recibe la indemnización y Erika María está presente durante la firma. Ese mismo año, Alejandro acelera los planes de boda. En 2025, Carolina queda embarazada. En abril de 2026, Erika María le quita la vida y Alejandro facilita su fuga.
"Alejandro hereda el dinero y la custodia del bebé. Alejandro vive del dinero robado de Carolina", planteó el youtuber, quien también cuestionó la actitud del hombre tras la muerte de su pareja: no llamó a la ambulancia, comenzó a grabar videos, esperó 24 horas y permitió que su madre escapara.
"¿Eso es amor? No. Eso es complicidad", sentenció MafianTV, quien además cuestionó que la fiscalía desconozca esta línea de investigación.
"Lo que la fiscalía no ha investigado no es solo Erika María. Es Alejandro más Erika María. Un plan para robar más de dos millones de dólares", añadió.
Carolina murió tras ser atacada con arma de fuego. La necropsia indica que recibió alrededor de 12 impactos de bala; 6 en la cabeza y 6 en la zona del tórax. Alejandro reportó el caso a las autoridades hasta un día después del crimen, dándole tiempo de huir a su madre.
Mientras tanto, Alejandro permanece en libertad y Erika María sigue sin ser capturada.