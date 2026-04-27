El ultimátum que Jessica Biel le habría puesto a Justin Timberlake tras años de escándalos

Jessica Biel le habría comunicado a Justin Timberlake que abandonará la relación si su comportamiento no cambia.
Así lo asegura el Daily Mail, citando fuentes cercanas a la pareja, que describen a la actriz como alguien que ha llegado a su límite después de una serie de episodios públicos que la han dejado en una posición incómoda de forma reiterada.
El detonante más reciente habría sido la asistencia de Timberlake, de 45 años, a un torneo de golf en Las Vegas el pasado 18 de abril, donde dos testigos aseguraron a Page Six que el cantante parecía estar bajo los efectos del alcohol hacia el final de la jornada.
Este episodio se suma al arresto que sufrió en junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, por conducir en estado de embriaguez, cargo al que se declaró culpable en septiembre de ese mismo año y que le obligó a disculparse públicamente a las puertas del tribunal.
Según las fuentes consultadas por el Daily Mail, Timberlake "nunca está en casa" pese a haber terminado su gira mundial en julio de 2025, y es Biel quien asume la crianza de sus dos hijos, Silas, de 11 años, y Phineas, de 5. "Está harta de ser humillada públicamente", señaló una fuente al citado medio.
No es la primera vez que el matrimonio atraviesa momentos de tensión visible.
En 2019, una serie de fotografías mostraron a Timberlake cogido de la mano de su compañera de reparto Alisha Wainwright durante una salida nocturna en Nueva York
El cantante pidió disculpas y negó que hubiera ocurrido algo más. En octubre de 2024, la propia Biel publicó un mensaje de cumpleaños para su marido en el que aludía a un matrimonio que avanzaba "a veces hacia atrás".
Cuando el vídeo del arresto se hizo público el pasado mes, fuentes cercanas a la actriz indicaron a People que ella prefería "pasar página" y estaba "centrada en seguir adelante".