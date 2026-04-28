¿A cuánto ascienden los aumentos a las gasolinas en 15 semanas en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Las gasolinas y el diésel son los únicos refinados del petróleo que se mantienen al alza en el territorio hondureño.

Desde el 19 de enero pasado las gasolinas acumularon 15 aumentos que sumaron 40.50 lempiras por galón de la superior 95 octanos y 37.84 lempiras para la regular, constató EL HERALDO con base a las estructuras de precios oficializadas semanalmente por la Secretaría de Energía (Sen).

De cotizarse a 98.25 lempiras, la gasolina súper ahora tiene un costo en bomba de 138.75 lempiras en las estaciones de servicio del Distrito Central.

En el caso de la gasolina regular se paga el galón a 127.37 lempiras cuando tuvo un valor de 89.53 lempiras.

El diésel refleja el mayor impacto al sumar un encarecimiento de 57.93 lempiras, pero en 14 incrementos consecutivos, vendiéndose a 141.38 lempiras hasta el próximo 3 de mayo.

Si bien el queroseno revirtió la propensión alcista sigue siendo el combustible más caro y se ofrece a 142.22 lempiras por galón.