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¿A cuánto ascienden los aumentos a las gasolinas en 15 semanas en el DC?

El diésel es otro de los carburantes que mantiene la tendencia alcista, pero por un septenario menos. El queroseno tuvo una rebaja y sigue siendo el más caro

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 17:33
¿A cuánto ascienden los aumentos a las gasolinas en 15 semanas en el DC?

El margen entre la gasolina superior de 95 octanos y la regular suma 11.38 lempiras por galón para la cuarta semana de abril y primeras fechas de mayo.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las gasolinas y el diésel son los únicos refinados del petróleo que se mantienen al alza en el territorio hondureño.

Desde el 19 de enero pasado las gasolinas acumularon 15 aumentos que sumaron 40.50 lempiras por galón de la superior 95 octanos y 37.84 lempiras para la regular, constató EL HERALDO con base a las estructuras de precios oficializadas semanalmente por la Secretaría de Energía (Sen).

De cotizarse a 98.25 lempiras, la gasolina súper ahora tiene un costo en bomba de 138.75 lempiras en las estaciones de servicio del Distrito Central.

En el caso de la gasolina regular se paga el galón a 127.37 lempiras cuando tuvo un valor de 89.53 lempiras.

El diésel refleja el mayor impacto al sumar un encarecimiento de 57.93 lempiras, pero en 14 incrementos consecutivos, vendiéndose a 141.38 lempiras hasta el próximo 3 de mayo.

Si bien el queroseno revirtió la propensión alcista sigue siendo el combustible más caro y se ofrece a 142.22 lempiras por galón.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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