Impuesto a combustibles generó L101,612 millones en últimos dos gobiernos

Tegucigalpa, Honduras.- Una fuente de ingresos de los gobiernos de turno ha sido el impuesto a los combustibles que se encuentra dolarizado en comparación al resto de tributos vigentes.
Bajo la la Ley de Estímulo a la Producción, a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano se estableció este gravamen denominado Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) que vuelve a la palestra e interés nacional por los altos costos de los carburantes.
Aunque varios sectores han propuesto la eliminación temporal de este impuesto, funcionarios de la gestión de Nasry Asfura consideraron inviable la sugerencia.
La recaudación del ACPV para el presente ejercicio fiscal de la actual administración pública tiene una asignación de 14,184 millones de lempiras y a la fecha reporta una ejecución de 4,280.9 millones de lempiras.
EL HERALDO revisó el acumulado que dejó al fisco el referido tributo durante el segundo período del expresidente Juan Orlando Hernández y de la exgobernante Xiomara Castro al sumar 101,612.8 millones de lempiras en ingresos.
Impacto fiscal
Al aprobarse vía decreto 3-2022 la disminución de 0.4140 centavos de dólar equivalentes a 10.13 lempiras el tributo tanto para las gasolinas como al diésel durante el cuatrienio pasado se generó un impacto fiscal que totalizó los 25,975.4 millones de lempiras por concepto de la merma al ACPV, de acuerdo con cifras de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas).
De 47,550.6 millones de lempiras fue la recaudación por impuesto a los combustibles en el llamado gobierno del socialismo democrático, informó este rotativo.
Sin embargo, del 2018 al 2021 los ingresos por ACPV alcanzaron 54,062.2 millones de lempiras.
Durante dos años del segundo mandato de JOH la recaudación ascendió los 14,000 millones de lempiras, en específico en 2019 (L14,130.6) y 2021 (L14,919.1 millones).
Mientras que para 2018 y 2020 contabilizaron 13,061.5 millones de lempiras y L11,951 millones de lempiras, respectivamente.
“Insistimos como una medida de emergencia que se tase en lempiras —refiriéndose al impuesto a los combustibles— porque solo por el diferencial cambiario son 11 centavos de diferencia en las gasolinas y 5 centavos en el diésel”, afirmó el economista Mario Palma.