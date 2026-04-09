Impuesto a combustibles generó L101,612 millones en últimos dos gobiernos

Tegucigalpa, Honduras.- Una fuente de ingresos de los gobiernos de turno ha sido el impuesto a los combustibles que se encuentra dolarizado en comparación al resto de tributos vigentes.

Bajo la la Ley de Estímulo a la Producción, a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano se estableció este gravamen denominado Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) que vuelve a la palestra e interés nacional por los altos costos de los carburantes.

Aunque varios sectores han propuesto la eliminación temporal de este impuesto, funcionarios de la gestión de Nasry Asfura consideraron inviable la sugerencia.

La recaudación del ACPV para el presente ejercicio fiscal de la actual administración pública tiene una asignación de 14,184 millones de lempiras y a la fecha reporta una ejecución de 4,280.9 millones de lempiras.

EL HERALDO revisó el acumulado que dejó al fisco el referido tributo durante el segundo período del expresidente Juan Orlando Hernández y de la exgobernante Xiomara Castro al sumar 101,612.8 millones de lempiras en ingresos.