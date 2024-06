En tres países de CA se paga más impuesto por cilindro de gas doméstico

En dos naciones centroamericanas no se recauda nada por tributo en este refinado del petróleo, específicamente en Nicaragua porque las presentaciones menores a 100 libras de GLP son reguladas por el Estado y libres de impuesto, mientras que en Panamá es tanto subsidiado como regulado por el Estado.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los refinados más utilizados no solo en Honduras, sino también en el resto de Centroamérica con aplicaciones domésticas y vehiculares es el Gas Licuado del Petróleo (GLP).

“Lo que se busca a través del gobierno con los subsidios (a los combustibles) es una medida paliativa no es una medida que pueda a largo plazo ser sostenible, porque no existe de manera presupuestaria colocar una línea de egresos que sea infinita y no se puede todos los años tener esta línea de egresos recurrentemente”, consideró el economista Ismael Zepeda.

El también profesional de las Ciencias Económicas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, declaró que “no hay Estado en el mundo que aguante estar creando subsidios y controles porque realmente el problema puede estar originado por la falta de pago de salarios apropiados a la gente en el ámbito laboral”.