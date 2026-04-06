¿Cuáles son las medidas del gobierno para mitigar impacto del alza en combustibles?

Tegucigalpa, Honduras.-El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, aseguró este lunes que el gobierno implementa una serie de medidas orientadas a reducir el impacto del alza en los precios de los combustibles, priorizando la protección del bolsillo de los hondureños. En comparecencia de prensa, en la Casa Presidencial detalló que entre las acciones adoptadas figura la implementación del teletrabajo en el sector público y la flexibilización de la jornada educativa durante la semana de evaluaciones, tomando en cuenta que muchos estudiantes aún enfrentan limitaciones de conectividad.

Asimismo, destacó la aplicación de un 10% de reducción en la factura de productos en la Suplidora Nacional de Productos Básicos, (Banasupro), así como la regulación de horarios para el transporte pesado y los servicios de recolección de basura, con el objetivo de optimizar la movilidad durante periodos de alta demanda. En el ámbito económico, el funcionario subrayó que el gobierno del presidente Nasry Asfura, ha asumido una parte significativa del impacto en el ajuste en el precio de los combustibles desde el pasado 9 de marzo. Recordó que el Estado ha venido absorbiendo la mitad de cada incremento, “lo que representa un acumulado de 360 millones de lempiras destinados a aliviar la carga económica de la población”.