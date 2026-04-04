¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del asueto de Semana Santa, los propietarios y conductores de automotores vuelven a la realidad con los severos incrementos a los combustibles que han impactado directamente en el costo de vida en Honduras.

Por décimo segunda semana consecutiva, los refinados del petróleo mantienen una tendencia alcista promovida por factores externos, en específico por el ascenso del valor del barril de crudo a causa del conflicto bélico entre Israel y Estados Unidos de América contra Irán.

El queroseno o gas doméstico es el producto que más se viene encareciendo y para la primera semana de abril pasa a costar 138.98 lempiras por galón, al experimentar un aumento de 13.31 lempiras en el Distrito Central.

De 10.33 lempiras será la variación que tendrá el diésel, por lo que tendrá un precio en bomba de 128.42 lempiras.

La gasolina superior de 95 octanos se cotizará a 134.07 lempiras, al elevarse el galón en 6.59 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas.

A 6.02 lempiras adicionales se comprará la gasolina regular, siendo 118.09 lempiras por galón su nuevo costo.

En el caso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular, este subirá 94 centavos para venderse a 49.62 lempiras a partir de este lunes.

El subsidio parcial, ahora denominado apoyo económico temporal, para la gasolina regular y el diésel se mantiene, de lo contrario el alza a estos carburantes sería el doble, según la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).