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¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Hasta más de 13 lempiras por galón aumentarán los refinados del petróleo en una tendencia alcista sostenida por 12 semanas, anunció la Secretaría de Energía

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 09:11
¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

A las 6:00 AM de este lunes 6 de abril entra en vigencia las variaciones a los combustibles a nivel nacional.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del asueto de Semana Santa, los propietarios y conductores de automotores vuelven a la realidad con los severos incrementos a los combustibles que han impactado directamente en el costo de vida en Honduras.

Por décimo segunda semana consecutiva, los refinados del petróleo mantienen una tendencia alcista promovida por factores externos, en específico por el ascenso del valor del barril de crudo a causa del conflicto bélico entre Israel y Estados Unidos de América contra Irán.

El queroseno o gas doméstico es el producto que más se viene encareciendo y para la primera semana de abril pasa a costar 138.98 lempiras por galón, al experimentar un aumento de 13.31 lempiras en el Distrito Central.

De 10.33 lempiras será la variación que tendrá el diésel, por lo que tendrá un precio en bomba de 128.42 lempiras.

La gasolina superior de 95 octanos se cotizará a 134.07 lempiras, al elevarse el galón en 6.59 lempiras en las estaciones de servicio capitalinas.

A 6.02 lempiras adicionales se comprará la gasolina regular, siendo 118.09 lempiras por galón su nuevo costo.

En el caso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular, este subirá 94 centavos para venderse a 49.62 lempiras a partir de este lunes.

El subsidio parcial, ahora denominado apoyo económico temporal, para la gasolina regular y el diésel se mantiene, de lo contrario el alza a estos carburantes sería el doble, según la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

¿Qué posición ocupa Honduras en CA en cuanto al costo de combustibles?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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