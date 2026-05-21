Policía vincula ataque contra agentes de Dipampco con el Cartel Jalisco Nueva Generación

Tegucigalpa, Honduras.-El comisionado de la Policía Nacional, Wilmer Mayer Ríos, reveló que una de las principales líneas de investigación apunta a que los responsables del asesinato de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) pertenecerían presuntamente a una estructura ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación de México. Según explicó el jefe policial, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y unidades de inteligencia ya trabajan en la recopilación de evidencias para identificar a las personas que participaron en el ataque armado y determinar la identidad de varios fallecidos encontrados en la escena. “Se está conformando un equipo de investigaciones, tanto de la DPI como de inteligencia, para poder determinar quiénes son las personas que participaron fehacientemente en ese hecho criminoso”, declaró el comisionado.

Ríos señaló que, por la forma en que ocurrió el enfrentamiento, las autoridades consideran que no se trató de delincuentes comunes, sino de integrantes de estructuras criminales organizadas. “El modo operante de esas personas no es de una persona común y corriente, sino de estructuras criminales que ejecutan ese tipo de acciones”, afirmó. El comisionado también detalló que, tras el allanamiento realizado por agentes policiales, la vivienda donde se produjo el ataque quedó completamente abandonada: “Dentro de la residencia está abandonada totalmente; no encontramos ninguno de los cuerpos de nuestros compañeros”. Asimismo, indicó que la principal hipótesis apunta a que los sospechosos tendrían vínculos con el grupo criminal conocido como el cártel del “Mencho”, en referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación. “Se supone que son personas ligadas a una estructura criminal del cártel del Mencho, entonces debido a ello fueron recibidos a bala viva cuando ejecutaron el allanamiento”, manifestó. Las autoridades hondureñas mantienen operativos e investigaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables del crimen contra los agentes de DIPAMPCO.

Confirman hallazgo de los cuerpos